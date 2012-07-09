〔全球航运〕波罗的海运价指数上涨,因巴拿马型与海岬型船运价均上升

路透7月9日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周一上涨,因巴拿马型船舶与海岬型船舶运价均上升.

波罗的海乾散货运价指数上涨5点或0.43%,至1,162点.该指数衡量铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI周一上升16点或1.42%,至1,145点.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI攀涨0.54%,至1,501点.海岬型船舶获利今年迄今累计下滑约71%.海岬型船舶载重量15万吨,通常运输铁矿石和煤炭等货物.

"我们预计2012年运输约108百万载重吨,但2013年可能大幅下降,"Arctic Securities分析师Erik Nikolai Stavseth在给客户的报告中表示.

"这将尤其对海岬型船舶和灵便型船舶活动带来正面影响,而巴拿马型船舶因船只高速增加仍将竭力挣扎."

灵便型船舶日均获利下降59美元至10,250美元,超灵便型船日均获利上升31美元至13,587美元.

船只供应不断增加,在很长时间内已超过大宗商品需求的增速,外界普遍预计这将限制未来数月干散货运价的上扬.(完)