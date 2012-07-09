〔全球航运〕波罗的海运价指数上涨,因巴拿马型与海岬型船运价均上升

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透7月9日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周一上涨,因巴拿马型船舶与海岬型船舶运价均上升.
波罗的海乾散货运价指数上涨5点或0.43%,至1,162点.该指数衡量铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI周一上升16点或1.42%,至1,145点.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI攀涨0.54%,至1,501点.海岬型船舶获利今年迄今累计下滑约71%.海岬型船舶载重量15万吨,通常运输铁矿石和煤炭等货物.
"我们预计2012年运输约108百万载重吨,但2013年可能大幅下降,"Arctic Securities分析师Erik Nikolai Stavseth在给客户的报告中表示.
"这将尤其对海岬型船舶和灵便型船舶活动带来正面影响,而巴拿马型船舶因船只高速增加仍将竭力挣扎."
灵便型船舶日均获利下降59美元至10,250美元,超灵便型船日均获利上升31美元至13,587美元.
船只供应不断增加,在很长时间内已超过大宗商品需求的增速,外界普遍预计这将限制未来数月干散货运价的上扬.(完)
--编译 王翔琼;审校 程琳
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。