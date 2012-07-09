〔货币市场〕美国国库券标售波澜不惊,一般担保品回购利率下降

路透纽约7月9日电---美国财政部周一短期国库券标售结果与过去数月的表现相符,欧元区银行间拆借利率则在上周欧洲央行(ECB)降息后触及历史低点.
美国财政部周一300亿美元三个月期国库券标售的得标利率为0.090%,高值得标比率为68.57%.
Jefferies & Co.副总裁兼货币市场分析师Thomas Simons称,投标倍数为4.58,与近期均值一致.
270亿美元六个月期国库券标售得标利率为0.145%,高值得标比例为17.99%,投标倍数为4.83.
Simons称,交易商获得63.4%的新债,处于近期区间中端.
与此同时,汤森路透旗下IFR分析师Roseanne Briggen指出,一般担保品的回购利率上周五下降5个基点,周一开报19个基点.后一水准仍低于6月底至7月初的水平.
三个月期伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)定盘持平于0.45760%,但欧元区银行间拆借利率触及纪录低点,因货币市场在欧洲央行降息后作出调整.
三个月期欧元银行间拆放款利率(Euribor)EURIBOR3MD=上周五创下单日最大降幅后,周一再度触及纪录低点,定盘报0.531%,上周五为0.549%.
其他主要利率也有下降.六个月期EuriborEURIBOR6MD=从0.831%降至0.817%,一周期EuriborEURIBORSWD=从0.208%降至0.174%.
隔夜利率EONIA=从0.332%微跌至0.329%.
美元三个月期银行间Euribor拆借利率USDEURIBOR=USDIB3MD=从0.991%降至0.990%,隔夜利率则攀升至0.350%.(完)
--编译 徐文焰;审校 张涛
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