澳新经济指标预测--7月10日-7月17日****

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透7月10日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------7月9日当周---------------------------------
7月10日(二)
0130 澳洲企业状况指数 6月 -- 负4
企业信心指数 -- 负2
7月11日(三)
0030 澳洲消费者信心指数 7月 -- +0.3%
0130 澳洲房屋融资(较前月) 5月 +0.7% +0.2%
2245 新西兰食品价格指数 6月 -- +0.3%
7月12日(四)
0130 澳洲就业人口变动(人) 6月 -- +38,900
全职就业人数变动(人) -- +46,100
失业率 5.2% 5.1%
就业参与率 65.4% 65.5%
7月13日(五)
0300 外国人持有新西兰政府债券比率 6月 -- 57.6%
----------------------------------7月16日当周---------------------------------
7月16日(一)
2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第二季 -- +0.5%
(较上年同期) -- +1.6%
7月17日(二)
0130 澳洲央行7月政策会议记录
(完)
--编译 石冠兰;审校 徐文焰
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。