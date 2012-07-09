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亚洲 | 2012年 7月 10日 星期二 06:23 BJT

全球外汇市场7月10日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

7月9日(日)

2245 - 新西兰电子卡交易

7月10日(二)

-- - 日本内阁会议,会后财务大臣安住淳主持记者会

-- - 澳洲6月NAB企业现况和信心指数

0500 - 日本6月消费者信心指数

0500 - 欧洲央行管委兼法国央行总裁诺亚将公布法国央行年报

0645 - 法国5月工业产出

0800 - 欧洲经济暨财政事务理事会召开会议

-- - 德国最高法院就德国批准ESM和财政协定的合法性举行公开听证会,德国财长朔伊布勒和欧洲央行管委魏德曼将出席.

-- - 葡萄牙央行公布夏季经济报告

0800 - 意大利5月工业产出

0830 - 英国5月工业及制造业产出

0830 - 英国5月贸易收支

1005 - 美国圣路易斯联储总裁布拉德讲话

1130 - 全美独立企业联盟6月小企业乐观指数

1145 - ICSC/高盛7月7日止当周美国同店销售

1255 - Redbook7月美国同店销售

1400 - 美国7月IBD/TIPP消费者信心指数

2350 - 日本6月企业价格指数(CGPI).(完)

--编译 程琳;审校 张涛

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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