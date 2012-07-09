全球外汇市场7月10日主要消息

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
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7月9日(日)
2245 - 新西兰电子卡交易
7月10日(二)
-- - 日本内阁会议,会后财务大臣安住淳主持记者会
-- - 澳洲6月NAB企业现况和信心指数
0500 - 日本6月消费者信心指数
0500 - 欧洲央行管委兼法国央行总裁诺亚将公布法国央行年报
0645 - 法国5月工业产出
0800 - 欧洲经济暨财政事务理事会召开会议
-- - 德国最高法院就德国批准ESM和财政协定的合法性举行公开听证会,德国财长朔伊布勒和欧洲央行管委魏德曼将出席.
-- - 葡萄牙央行公布夏季经济报告
0800 - 意大利5月工业产出
0830 - 英国5月工业及制造业产出
0830 - 英国5月贸易收支
1005 - 美国圣路易斯联储总裁布拉德讲话
1130 - 全美独立企业联盟6月小企业乐观指数
1145 - ICSC/高盛7月7日止当周美国同店销售
1255 - Redbook7月美国同店销售
1400 - 美国7月IBD/TIPP消费者信心指数
2350 - 日本6月企业价格指数(CGPI).(完)
--编译 程琳;审校 张涛
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。