《综述》欧元区财长或将放宽对西班牙预算达标的时间要求

美国热股：雅虎称约3,200万个用户账号曾遭黑客入侵，盘初小跌
路透3月2日 - 雅虎周三称，过去两年间，黑客使用伪造网络跟踪器(cookie)侵入了约3,200万个雅虎用户账号。该公司去年披露了公司发生两起数据泄露事故。
* 西班牙将在欧元集团会议上公布新协议的大概内容
* 相关行动将为西班牙延期实现赤字目标铺平道路
* 欧洲央行执委普雷特称目前的欧债危机比雷曼时期更严重
* 预计不会很快达成其它应对危机的决定
路透布鲁塞尔7月9日电---欧洲财长或将再给西班牙一年时间来实现赤字目标,以换取该国进一步实施撙节计划.不过市场更加关心的银行业救助和紧急债券购买计划的细节,离敲定还有很长一段距离.
欧元区财长周一晚间在布鲁塞尔召开会议.欧洲央行(ECB)执委普雷特称,欧元区债务危机目前比2008年雷曼兄弟破产引发的金融危机更严重.
普雷特在里斯本的一场会议上称,"目前的欧元区危机比雷曼时期有更为深入和根本性的影响."
路透3月2日 - 雅虎周三称，过去两年间，黑客使用伪造网络跟踪器(cookie)侵入了约3,200万个雅虎用户账号。该公司去年披露了公司发生两起数据泄露事故。
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