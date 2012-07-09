《综述》欧元区财长或将放宽对西班牙预算达标的时间要求

* 西班牙将在欧元集团会议上公布新协议的大概内容

* 相关行动将为西班牙延期实现赤字目标铺平道路

* 欧洲央行执委普雷特称目前的欧债危机比雷曼时期更严重

* 预计不会很快达成其它应对危机的决定

路透布鲁塞尔7月9日电---欧洲财长或将再给西班牙一年时间来实现赤字目标,以换取该国进一步实施撙节计划.不过市场更加关心的银行业救助和紧急债券购买计划的细节,离敲定还有很长一段距离.

欧元区财长周一晚间在布鲁塞尔召开会议.欧洲央行(ECB)执委普雷特称,欧元区债务危机目前比2008年雷曼兄弟破产引发的金融危机更严重.