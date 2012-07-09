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货币新闻 | 2012年 7月 10日 星期二 06:37 BJT

《美国重要政经日程》--7月10日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1130 - 全美独立企业联盟(NFIB)公布6月小企业信心指数

1400 - 劳工部公布5月职位空缺和劳工流动调查(JOLTS)

1530 - 财政部每周例行标售四周期国库券

1700 - 财政部标售三年期公债

2030 - 美国石油协会(API)公布一周石油库存报告

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 石冠兰;审校 徐文焰

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