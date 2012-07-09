《美国重要政经日程》--7月10日

美国热股：雅虎称约3,200万个用户账号曾遭黑客入侵，盘初小跌
路透3月2日 - 雅虎周三称，过去两年间，黑客使用伪造网络跟踪器(cookie)侵入了约3,200万个雅虎用户账号。该公司去年披露了公司发生两起数据泄露事故。
(除特别说明外,均为GMT时间)
1130 - 全美独立企业联盟(NFIB)公布6月小企业信心指数
1400 - 劳工部公布5月职位空缺和劳工流动调查(JOLTS)
1530 - 财政部每周例行标售四周期国库券
1700 - 财政部标售三年期公债
2030 - 美国石油协会(API)公布一周石油库存报告
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 石冠兰;审校 徐文焰
路透3月2日 - 雅虎周三称，过去两年间，黑客使用伪造网络跟踪器(cookie)侵入了约3,200万个雅虎用户账号。该公司去年披露了公司发生两起数据泄露事故。
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路透3月2日 - 全球最大的啤酒商百威英博(Anheuser-Busch InBev)核心获利出现公司成立逾十年来首次下滑，因巴西经济衰退对公司在该国营收的打击比预期还高。