日韩经济指标预测--7月10日-7月17日****

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透7月10日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
---------------------------------7月9日当周---------------------------------
7月10日(二)
0500 日本消费者信心指数 6月 -- 40.7
2300 韩国失业率 6月 -- 3.2%
2350 日本企业商品物价指数(较上月) 6月 -- -0.4%
(较上年同期) -- -0.5%
7月11日(三)
0300 韩国L货供额(较上年同期) 5月 -- +8.6%
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- +13,407
外资投资日本股市(亿日圆) -- -500
7月12日(四)
0100 韩国央行利率决议 7月 -- 3.25%
0300 日本央行利率决议 7月 -- 0.10%
2100 韩国出口物价(较上年同期) 6月 -- +3.2%
进口物价(较上年同期) -- +2.1%
7月13日(五)
0430 日本工业产出修正值 5月 -- -3.1%
产能利用指数(较上月) -- -0.6%
---------------------------------7月16日当周---------------------------------
7月16日(一)
暂无重要数据.
7月17日(二)
暂无重要数据.(完)
--编译 石冠兰;审校 张荻
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。