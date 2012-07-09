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市场报道 | 2012年 7月 10日 星期二 06:39 BJT

《汇市简讯》美元/日圆仍将陷于窄幅区间交投

2212GMT

* 盘中高点和低点连续第二日略微下移

* 开盘几无变动,主要在79.10/80.10区间整固

* 日本消费者信心指数不太可能影响日圆

* 今日料继续窄幅区间交投.(完)

--编译 张荻;审校 徐文焰

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