安南与阿萨德就叙利亚冲突解决方式达成一致

(本文由路透中文网编译提供)

路透大马士革7月9日电---联合国和平特使安南称，周一与叙利亚总统阿萨德已就解决叙冲突的方式达成一致，接下来将与反对力量谈判，并将飞往伊朗，与叙政府的地区主要盟友会谈。

安南试图挽救其六点和平计划。叙政府与反对力量曾在4月同意接受该计划，但由于双方停火未能持续，和平计划摇摇欲坠。

6月30日，各国与安南会晤时就叙利亚应建立过渡政府达成一致，但对阿萨德的命运仍存分歧。

安南在前往德黑兰前称：“我刚与（叙利亚）总统阿萨德进行了积极的、具有建设性的讨论。”

安南在大马士革对记者称：“我们就解决方式达成一致，我将与反对力量讨论这一方式。”安南并未透露细节，但再次强调停止暴力活动的重要。据叙反对力量统计，长达16个月的冲突已造成逾1.5万人死亡。

叙利亚外交部发言人马克迪希（Jihad Makdissi）在Twitter中称：“在两次会议中，我们都承诺执行安南提出的六点计划，希望另一方也能遵守该计划。”

阿萨德在周日的电视采访中称，他仍然坚持安南的计划，并谴责美国、沙特、卡塔尔和土耳其向反抗力量提供武器和后勤支持。

他对德国ARD电视台称：“我们知道，他（安南）碰到了无数障碍，但他的计划不能失败，这是一项非常好的计划。”

“最大的障碍是，许多国家不想让这项计划成功，因此他们向叙利亚的恐怖分子提供政治支持，继续向他们提供武器和资金。”

白宫周一称，美国支持安南的计划，但时间所剩不多。白宫发言人卡尼（Jay Carney）告诉记者：“阿萨德的行为十分可恶，我们通过其行为对其进行判断，而不是他说过的话。”

美国国务院称，没有迹象显示，叙政府准备停止暴力活动，美国也质疑安南是否能在伊朗取得进展。（完）