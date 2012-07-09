《欧洲央行焦点》德拉吉保留ECB进一步降息的可能性

路透布鲁塞尔7月9日电---欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周一保留进一步降息的可能性,称任何后续行动决定要看经济数据表现情况.

德拉吉还敦促各国勿要松懈平衡预算的努力,即便撙节措施可能导致"社会紧张",并称政府应介入涉及纳税人资金的任何银行处置过程.

欧洲央行上周调降主要政策利率至0.75%的纪录低位,以提振欧元区经济.欧元区经济陷入衰退边缘,甚至领头羊德国亦显露疲态.

"我们必须关注当前情势,观察经济数据及其趋势,然后执委会将对下一步的行动作出决定,"德拉吉在被问及是否欧洲央行可能继续降息时向欧洲议会表示.