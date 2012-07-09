《欧洲央行焦点》德拉吉保留ECB进一步降息的可能性

美国热股：雅虎称约3,200万个用户账号曾遭黑客入侵，盘初小跌
路透3月2日 - 雅虎周三称，过去两年间，黑客使用伪造网络跟踪器(cookie)侵入了约3,200万个雅虎用户账号。该公司去年披露了公司发生两起数据泄露事故。
路透布鲁塞尔7月9日电---欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周一保留进一步降息的可能性,称任何后续行动决定要看经济数据表现情况.
德拉吉还敦促各国勿要松懈平衡预算的努力,即便撙节措施可能导致"社会紧张",并称政府应介入涉及纳税人资金的任何银行处置过程.
欧洲央行上周调降主要政策利率至0.75%的纪录低位,以提振欧元区经济.欧元区经济陷入衰退边缘,甚至领头羊德国亦显露疲态.
"我们必须关注当前情势,观察经济数据及其趋势,然后执委会将对下一步的行动作出决定,"德拉吉在被问及是否欧洲央行可能继续降息时向欧洲议会表示.
即便处于0.75%,欧洲央行的指标利率仍高于其他四个主要央行.
路透3月2日 - 雅虎周三称，过去两年间，黑客使用伪造网络跟踪器(cookie)侵入了约3,200万个雅虎用户账号。该公司去年披露了公司发生两起数据泄露事故。
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