《汇市简讯》新西兰元/美元走势关键在于200日移动均线切入位0.7956

2249GMT * 新西兰元隔夜市场走跌至0.7929,反映出亚洲尾盘/欧洲早盘澳元及欧元的疲势 * 新西兰元的疲态是暂时性的,因为大宗商品走坚抵挡住了下行走势,而且还激发起反弹行情 * 目前200日移动均线支撑/阻力位0.7956成为关键 * 截至6月的三个月间新西兰企业信心下滑 * 6月电子卡零售销售较上月增长0.4%,较上年同期增长5.3% * 新西兰央行(RBNZ)7月26日降息25个基点的隐含机率目前为17%.(完) --编译 兰秀娟;审校 张明钧 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=