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亚洲 | 2012年 7月 10日 星期二 07:50 BJT

《汇市简讯》台湾6月出口成长逊于预期

2326GMT

* 美元/台币店头交易开盘价料约报29.95,此前隔夜无本金交割远期外汇(NDF)报29.97/98

* 关键性事件不多,欧元集团会议前有少量欧元空头回补

* 台湾6月出口再度下降,市场预计为小幅上涨

* 或将是预示中国今日将公布另一疲弱数据的先兆.(完)

--编译 王翔琼; 审校 张明钧

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