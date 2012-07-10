〔金砖国家〕7月9日股汇市收盘纵览

路透7月10日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月9日(周一)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收报935.66点.
中国股市:沪综指周一大幅收挫2.4%至半年新低.早间国家统计局发布6月份创近两年半新低的通胀数据,显示需求萎缩正在加剧,经济忧虑迅速盖过上周降息的刺激作用,大盘亦创出逾一个月以来最大单日跌幅.沪综指.SSEC收报2,170.814点,大跌52.765点,或2.37%,上一收盘低位为1月6日的2,163.395点,而今日亦创6月4日2.73%以来最大单日跌幅.今日上海A股成交额为691亿元人民币,上交易日为706亿元.[.SSCN]
香港股市:周一创下五周来最大跌幅,中资消费类股走疲,此前数据显示中国6月通胀率下降幅度大于预期,引发对该国消费者需求状况的担忧.恒生指数.HSI收低1.88%,报19,428.09点.恒生国企指数.HSCE跌2.4%,报9,447.24点.[.HKCN]
中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周一连续第三天收跌;上周五公布的美国非农就业数据不及预期,推升市场避险情绪,除日圆外的非美货币大多走势疲软,人民币中间价今日亦顺势低开,且购汇盘仍居多,均打压即期汇价.[CNY/CN]
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印度股市:连续第二天下跌,HDFC在本周公布业绩前下挫.美国就业数据欠佳和中国通胀下跌加重投资者对全球经济的担忧情绪,股市人气亦受冲击.指标BSE指数.BSESN收跌0.74%,报17,391.98点,录得6月18日以来最高百分比降幅.[.BO][ID:nL3E8I92ZE]
印度汇市:印度卢比周一跌至逾一周最低水平,之前数据显示中国通胀率下降,且美国就业成长数据不及预期,令全球风险资产走低.印度卢比兑美元INR=D2收报55.92/93,上周五收在55.42/43.盘中跌至6月29日迄今低位56.07.[INR/][ID:nL3E8I938E]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,352.50点.MSCI明晟俄罗斯指数.MIRU00000PUS收市下跌0.47%至726.37点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.46%至32.9825;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX下跌0.3%,报40.5430.
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巴西股市:周一因假日休市.[ID:nL2E8I9D5U]
巴西汇市:巴西雷亚尔周一变动不大,投资者认为欧元区各国财长在应对危机的问题上办法不多,而拉丁美洲经济体已饱受欧债危机冲击.雷亚尔兑美元BRBYBRL=跌0.13%.[ID:nL2E8I9DGM]
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南非股市:周一下滑近1%,Exxaro Resources(EXXJ.J)和其他矿商在Kumba Iron Ore(KIOJ.J)公布获利警报后扩大跌势,亚洲经济体数据疲弱也引发市场对全球经济放缓的担忧.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收低0.91%,报29,784.71点.综合指数.JALSH跌0.86%,收报33,931.10点.[.J][ID:nL6E8I9995]
南非汇市:南非兰特兑美元续跌至本月迄今最低水准,因受全球经济成长前景黯淡拖累.1505GMT,南非兰特兑美元ZAR=D3报8.2620,上周五纽约盘收在8.2333.[ZAR/][ID:nL6E8I9AUP](完)
--编译 洪曦;审校 张明钧