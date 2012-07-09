《中国报摘》--中国证券报7月10日

* 头版头条:

--基金公司和券商日前收到通知,通知明确,停止受理一级债券型基金和集合信托计划成为新股配售对象的备案申请;停止已完成备案的一级债券型基金和集合信托计划的新股配售对象资格.这意味着一级债基和集合信托计划基本告别打新股的舞台.

* 其他:

--财政部部长谢旭人表示,下一步,财政部将认真做好现行涉及中小企业各项财税优惠政策的贯彻落实工作,并结合中小企业发展情况,进一步研究完善中小企业扶持政策.

--权威人士透露,此次基金法修订将增加关于基金合并的相关规定,即如果基金合同有约定或基金持有人大会通过,该基金可以与其他基金合并;持有人大会就基金合并事项作出决定,需要参加大会的持有人所持有的表决权三分之二以上通过.

--根据中国证监会公布的基金募集申请审核进度公示表.继6月底天弘基金和国金通用基金首批申报发起式基金之后,鹏华、富国、易方达、工银瑞信基金随后也提交了募集申请,这六只已申报的发起式基金包括债券型、灵活配置混合型、债券指基型和短期理财债券型.

--大连商品交易所上周六进行了焦煤期货品种的全市场交易测试,大商所有关负责人表示,近期还将进行第二次全市场测试.

--保利地产(600048.SS)业绩快报显示,上半年实现归属于上市公司股东的净利润24.55亿元人民币,同比减少12.13%,基本每股收益0.34元;公告并显示,6月公司实现签约金额155.15亿元,同比增长36.65%.

--工信部发布了今年19个工业行业淘汰落后产能企业名单(第一批),涉及企业共计2,579家,其中在铅蓄电池、水泥、味精等行业中,涉及风帆股份(600482.SS)、骆驼股份(601311.SS)、*ST金顶(600678.SS)和莲花味精(600186.SS)等多家上市公司.(完)

--整理 边竞; 审校 乔艳红

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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