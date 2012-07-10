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市场报道 | 2012年 7月 10日 星期二 08:29 BJT

《汇市简讯》美元/日圆隔夜走低,仍在区间内

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* 美元/日圆隔夜回跌至79.50,目前仍承压,但获薪酬结算日(Gotobi)资金流动支撑

* 日本进口商和其他买方的买兴提供支撑

* 但买方兴趣不足以推动美元/日圆升越80.00水准

* 仍看到日本出口商和海外机构的卖盘

* 上方存在卖单,80.10上方有停止单,在80.65以上挂有更多停止单

* 在79.40下方有一些下档停止单,但传闻称下档的买单增多.(完)

--编译 肖群英;审校 张涛

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