《汇市简讯》美元/日圆隔夜走低,仍在区间内

2354GMT
* 美元/日圆隔夜回跌至79.50,目前仍承压,但获薪酬结算日(Gotobi)资金流动支撑
* 日本进口商和其他买方的买兴提供支撑
* 但买方兴趣不足以推动美元/日圆升越80.00水准
* 仍看到日本出口商和海外机构的卖盘
* 上方存在卖单,80.10上方有停止单,在80.65以上挂有更多停止单
* 在79.40下方有一些下档停止单,但传闻称下档的买单增多.(完)
--编译 肖群英;审校 张涛
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