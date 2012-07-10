更正:〔中港企业〕73家大陆和香港企业跻身财富世界500强,总量超日本

(更正:内文第二段 中国公司中:中石油集团、中石化集团分居第五、六.....因原文有误,请更正为:中石化集团、中石油集团分居第五、六)

路透上海7月10日电---美国《财富》中文网周一晚间刊登2012年世界500强排行榜,来自中国和香港的上榜公司总量增加12家至73家,已超过日本(68家),仅次于美国的132家.

今年财富500强排行榜前十名与去年相差不大,前三名与去年相同,但排位有所变化.荷兰壳牌石油(RDSa.L)从去年的第二升为第一、埃克森美孚(XOM.N)从第三升为第二、去年的状元沃尔玛(WMT.N)则直降两位到第三.中国公司中:中石化集团、中石油集团、国家电网分居第五、六、七位,与去年排名完全相同.

中资银行排位大幅上升,中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)从去年的第77位升至第54位,是除了跻身前十的中资企业外排名最高的公司、建设银行(0939.HK)(601939.SS)从第108位升至第77位、农业银行(1288.HK)(601288.SS)从第127位升至84位、中国银行(3988.HK)(601988.SS)从第132位上升到第93位、交通银行(3328.HK)(601328.SS)从第398升至第326位、招商银行(3968.HK)(600036.SS)也首次进榜,排名第498位.

在民营企业中,浙江吉利控股集团首次进入500名,且排名从去年的第688位跃升至第475位.上榜的其他中国民营企业还有中国平安保险(601318.SS)(2318.HK)(排名第242位,上升86位)、江苏沙钢集团(排名第346位)、华为投资控股有限公司(排名第351位),以及今年新入榜的山东魏桥创业集团有限公司.

今年入榜的中资企业出现13家"新面孔",例如排名390位的中国电力建设集团、华电集团(433位)、山西煤炭运销集团(447位)、上海绿地控股集团(483位)以及吉利集团、招商银行等.

香港入选的企业包括中国华润总公司(233位)、怡和集团(275位)、和黄0013.HK(362位)等.台湾共有六家企业入选,其中台湾鸿海精密(2317.TW)由去年的60位提高至43位.

苹果公司(AAPL.O)凭借在市场上的强劲表现,今年排名从第111位跃升到第55位.

尽管世界经济仍然危机重重,但今年《财富》世界500强表现依然出色,总收入达29.5万亿美元,比上年增长了13%,总利润达1.6万亿美元,比上年增长了7%,入围门槛也相应提高了25亿美元,达220亿美元.(完)