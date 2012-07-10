《中国报摘》--其他报纸重要消息7月10日

**上海证券报**

--市场聚焦的13项保险新政中,有4项近期将在中国保监会主席办公会议进行讨论,有望成为第一批推出的政策;分别是债券投资办法、股权及不动产投资、资产配置办法、委托投资办法.

--金地集团(600383.SS)公告称,6月公司实现签约金额35.6亿元人民币,较上年同期减少3.6%;1-6月累计签约金额134.6亿元,较上年同期增加19.6%.

--继上周起诉加多宝公司及其销售商侵权销售后,广药集团昨日召开新闻发布会称,加多宝凉茶侵犯"王老吉"知名商品装潢权,目前起诉已获立案;而此前加多宝曾表示,广药集团推出的红罐"王老吉"包装有侵权行为,并要进行索赔.

**人民日报**

--中国商用飞机公司参加范堡罗航展,首次展示ARJ21新支线飞机行政机、公务机布局,目前C919大型客机国内外订单总数达到280架.

--国务院关税税则委员会近日发出通知,根据内地与香港、澳门关于建立更紧密经贸关系的安排(CEPA)及其补充协议的规定,决定对新完成原产地标准磋商的7项香港原产商品和1项澳门原产商品,自7月1日起实施零关税.

--电监会数据显示,1-5月全国跨区跨省交易电量明显增加,全国跨区送电量达到682亿千瓦时,同比增长20%,跨省送电量达到2,551亿千瓦时,同比增长7.9%,实现了余缺调剂.西北电网跨区交易电量增幅尤为明显,同比增长27.8%,缓解了山东、西藏等地用电紧张局面.

--周一11时广东电网统调负荷达7,583.2万千瓦,年内第四次创历史新高,同比增长5.45%;夏季高温天气期间全省负荷仍存在一定缺口,但夏季全省用电高峰期间负荷缺口料比预计有所减少.

**第一财经日报**

--知情人士表示,全球最大风电厂商--丹麦Vestas Wind Systems(VWS.CO)整体出售给阳明风电MY.N的谈判已接近完成,顺利的话将在今年9-10月宣布收购事项,交易金额在15-20亿欧元之间.

--记者从宝钢股份内部获悉,原宝钢股份(600019.SS)副总经理兼不锈钢事业部总经理楼定波已经离职,多位知情人士表示,其或将被任命为上药集团董事长.

**21世纪经济报 道**

--接近住房和城乡建设部的知情人士透露,住建部对于下半年倾向于"强调既有政策",而对于核心政策限购的执行层面,正在收紧,地方一系列的问责工作也在紧急跟进.

--权威知情人士透露,央行近期向商业银行下发"关于票据业务管理的若干规定(征求意见稿)",要求银行加强票据业务内部管理,通过上收经营网点的自主审批权等,杜绝网点对业务全环节的控制,防范票据业务风险(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 边竞/李然; 审校 杨淑祯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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