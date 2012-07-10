〔希腊经济〕今年经济萎缩幅度料接近7%,降幅高于预期--智库IOBE

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透雅典7月9日电---希腊财政部长史托纳拉斯曾掌管的智库Foundation for Economic and Industrial Research(IOBE)周一表示,希腊疲弱的经济今年将萎缩6.9%,降幅高于预期.经济下滑将妨碍削减赤字的努力,并为希腊人带来更多痛楚.
如此大的降幅意味着希腊经济自2007年底以来缩水五分之一.
建筑业数据大跌也凸显了这一点.
IOBE发布的经济增长预期,可能会令该国政府在其尝试说服欧元区伙伴国以及国币货币基金组织(IMF)允许其放松撙节力度时,更有理由.
IOBE在4月预计今年希腊国内生产总值(GDP)下滑5%.该国经济在2011年萎缩6.9%,为连续第五年处于衰退.
"如果我们的衰退预期得到证实,那么希腊经济在过去五年里就已经缩水20%,"该智库经济学家Angelos Tsakanikas表示.
"建筑业形势尤为严峻.据调查,仅有总人口0.04%的人计划在今年买房,也就是3,500人左右,该数字非常低,"他在宣读一份季度报告时称.(完)
--编译 徐安琪;审校 徐文焰
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。