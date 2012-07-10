〔企业并购〕汤森路透将收购外汇交易平台业者FX Alliance(更新版)

(新增更多细节)

* 汤森路透将按每股22美元的价格收购FX Alliance,溢价40%

* FX Alliance建议股东支持该交易

* 此次交易将扩充汤森路透在买方(buy-side)的外汇业务

路透纽约/伦敦7月9日电---汤森路透(TRI.TO)(TRI.N)周一表示,准备以约6.25亿美元现金收购电子外汇交易平台业者FX AllianceFX.N.汤森路透此举意在扩大其主要业务之一的客户群.

汤森路透为银行间外汇交易市场提供信息和交易服务.此次收购将加强其向包括资产经理、企业和对冲基金等买方(buy-side)投资机构提供服务的能力.

"这笔收购进一步提升了汤森路透在外汇交易上已经很强大市场地位."Sanford Bernstein资深分析师Claudio Aspesi称.

他还表示,此举凸显出汤森路透专注于金融服务业务的决心.Aspesi将外汇部门称为汤森路透的"亮点".

汤森路透将按每股22美元的价格现金收购FX Alliance,这要比上周五纽约证交所收盘价15.70美元高出约40%.

FXall股价周一早盘交易时一度大涨39.6%,报21.92美元,最终收在21.96美元.汤森路透在纽约证交所下跌0.11%,报28.44美元.

FXall始创于2000年,2月时在纽约证交所的首次公开发行(IPO)价格为每股12美元.首日交易时,FXall股价曾一度大涨20%.

上周,FXall称6月日平均成交量达到986亿美元,创纪录新高,较上月和上年均增长10%.

FXall的最大股东是Technology Crossover Ventures、董事长Phil Weisberg和执行长John Cooley,三方持股比例合计32.5%左右.这些股东均已同意出让股权.董事会也建议其他股东支持交易.

汤森路透称,预计该交易将在第三季度完成.巴克莱和摩根大通分别为汤森路透和FXall提供顾问服务.(完)