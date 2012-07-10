《中国贸易焦点》顺差创下三年半高位,数据喜中含忧市场解读各异

* 6月进出口同比分别增长6.3%和11.3%

* 贸易顺差317.3亿美元,创近三年半高点

* 数据总体偏暖,稳增长的正面力量增强

* 但进口欠佳凸显内需疲弱

* 市场解读各异,金融市场反应悲观

撰写 沈燕

路透北京7月10日电---中国出口超预期但进口欠佳,贸易顺差创下近三年半高点,显然让市场解读各异.

偏乐观的分析师认为,6月数据延续5月亮丽态势总体偏暖,从中可看出经济稳增长的正面力量在增强,一定程度上缓解了经济下行担忧.

但进口增速降至个位数,且昨日出炉通胀数据下行明显,均表明疲弱的内需仍无好转迹象.再加上欧美经济前景存在诸多变数,使得对中国外贸前景的预期喜忧参半,金融市场的反应仍显悲观.

"5月份贸易数据就是一个意外的亮点,6月份应该说仍然延续了这一态势,外贸数据比预期的好,对稳定中国经济有很重要的作用,"中国国家信息中心经济预测部高级研究员祁京梅称.

她认为,从6月份的进出口数据分析,外需形势看似不错,说明虽然欧债危机下美欧市场需求或许不佳,但新兴国家的需求还不错,加之中国企业出口的竞争力的优势仍在,预计未来外贸对经济的拉动作用也会慢慢体现.

这一观点也得到国务院发展研究中心对外经济部部长隆国强的认同.

他指出,尽管今年前几个月的中国贸易数据忽高忽低,令市场对外贸形势的预测分歧较大,"但根据我们的判断今年中国的外贸形势会呈现前低后高的态势,自5月份后中国外贸会逐渐恢复到正常的水平."

他分析称,首先外部需求对中国出口拉动存在滞后效应,这在以往中国对美国等国家的出口中均有所体现,这也是5月份中国出口增幅大增的原因;此外,国内需求的减弱也迫使企业加大开拓海外市场的力度,毕竟许多产品是可以两个市场共享的.

第三个重要的原因是基数问题,去年中国的外贸态势是前高后低,尤其是自去年8月份以来受欧债危机及新新兴国家货币贬值,人民币升值令中国出口企业成本加大,导致中国出口一路走低,这种基数的影响也会使得今年中国的外贸会呈现前低后高的态势,预计全年完成外贸增长10%的目标问题不大.

中国海关公布,6月出口同比增长11.3%,高于路透调查中值的9.9%;进口同比增长6.3%,不及预估的12.7%;当月顺差则骤然升至317.3亿美元,不仅高于路透调查中值210亿美元,且为2009年1月以来最大.

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但金融市场对中国外贸数据的反应却显悲观.中国沪综指.SSEC和香港股市.HSI在中国数据公布后也回吐盘初涨幅,分别下跌0.3%和0.2%.两市在周一携手创下五周最大跌幅,因中国通胀数据弱于预期,引发该国消费者需求疲软的忧虑.

MSCI明晟日本以外亚太地区股指.MIAPJ0000PUS回吐稍早的微弱涨幅,跌0.51%;日本股市日经指数.N225最新跌幅0.32%,亦扭转上午涨势.

伦敦布兰特原油期货LCOc1亚洲交易时段早盘跌逾2美元,触及每桶98.22美元的低位;现货金XAU=以及伦敦金属交易所(LME)期货CMCU3也双双下滑.

**上半年进出口总值增长8%,态势趋好**

据海关统计,今年上半年,中国外贸进出口总值18,398.4亿美元,同比增长8%.其中出口9,543.8亿美元,增长9.2%;进口8,854.6亿美元,增长6.7%;贸易顺差689.2亿美元,扩大56.4%.

中国海关新闻发言人郑跃声周二在发布会上也表示,随着国家稳经济增长和促进外贸、扩大进口一系列政策措施效果的逐步释放,世界经济尤其是欧洲的债务危机如果不再进一步恶化,"我想在经过艰苦努力之后,全年我国对外贸易可望实现10%增长这一预定的目标."

他指出,今年以来中国货物贸易进出口总体保持平稳增长,呈现低位回稳态势,二季度外贸进出口温和反弹,尽管对外贸易面临着更为复杂和严峻的局面,但中国制造业的核心竞争优势短期内不会发生较大变化,中国经济稳增长和促进对外贸易扩大进口的一系列政策措施效果会逐步释放.

海关数据显示,经季节调整后中国6月出口同比增长13.9%,进口同比增长10.6%.从二季度的单月走势来看,经季节调整后4月进出口增速仅有6.1%, 5月回升至11.1%,到6月已经进一步升高到12.4%.

"6月份的贸易数据明显好于预期,尤其是顺差重返300亿美元上方,说明外贸的形势并不像想象的那么差,外贸对稳增长也在发挥着正面作用,"中国国际经济交流中心研究员王军也称.

他认为,出口仍然保持较快增长,也说明国际经济形势复苏应该是朝着好的方向,同时中国对出口退税政策方面的调整和支持,以及近期人民币兑美元贬值都将有助于有助中国企业出口.

中国今年上半年累计录得高达689亿美元的贸易顺差.郑跃声对此的解释是,其根本原因是在外贸出口低位增长的同时,国内经济的自主回落、内需放缓,使进口增长明显慢于出口的增长.再叠加上去年上半年贸易基数偏低的因素,使今年上半年顺差增加的幅度较大.

其实,如果从顺差与外贸总值的比例来看,今年上半年689.2亿美元的贸易顺差规模并不算太高.从2009年到2011年,贸易顺差与中国外贸进出口总值的比例分别为8.9%、6.2%和4.3%,呈逐年下降趋势.今年上半年这一比值更是下降到3.7%.

**内需不振令人忧**

在中国海关对上半年贸易数据的充分解读中,对实现外贸目标充满信心.受访的专家和市场分析师也预计在拉动中国经济的三驾马车中外贸的正面作用将逐步发挥,但因进口增幅偏慢,对内需不振的忧虑并溢于言表.

中国国家发展和改革委员会对外经济研究所研究员张建平就认为,虽然5,6月的贸易数据不错,但只代表一个阶段,并不能反映一种趋势,尤其是眼下欧债危机还没有解决,欧美国家又是中国主要的贸易伙伴,因此对后续的外贸形势不能过于乐观.

他认为,从进口的疲弱上也可以看出内需市场的不振,这也会直接影响到中国经济能否保持平稳增长态势,"即不能乐观太早,也不必太悲观,因为影响经济的不确定的因素太多."

中国6月出口环比下降0.5%,进口环比降幅高达8.9%.日信证券宏观研究员陈乐天称,这表明"国内需求放缓加快,也预示6月份固定资产投资和消费品零售数据可能会比较糟糕.如果7月国内需求仍疲软,进口同比增速可能会回落到零以下."他认为经济能否在二季度探底仍是疑问.

昨日中国国家统计局公布,6月居民消费价格指数(CPI)同比增长2.2%,为29个月新低;当月PPI同比下降2.1%,连续第四个月为负值,并创下31个月最低.通胀急速回落,引发对内需低迷的担忧,甚至还有分析师对通缩发出预警.

为了提振经济增长,中国央行今年以来已经两度降息、并两度下调存准.国务院总理温家宝周末表示,当前中国经济运行总体平稳,但下行压力仍然较大,要进一步加大预调微调力度.[ID:nSB2026047]

国开证券宏观经济分析师杜征征也认为,6月进口远低于预期,说明国内需求比较疲弱,很可能1-6月的固定资产投资同比增幅跌破20%,6月新增贷款或也逊于预期.在货币政策预调微调的同时,还需要财政政策在前面起到一个引导作用,比如说在水利、保障房、农业和新兴产业方面加快审批速度,出台一些政策鼓励民间资本进入等等.