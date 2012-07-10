《中国债券市场每日交易备忘》--7月10日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国农业发展银行至多200亿元人民币七年期固息金融债10:00-11:00招标,利率预测均值3.77% 国家开发银行至多200亿元五年期浮息债(三个月Shibor基准)10:00-11:00招标,利差预测均值-4个基点(bp) 华能国际( 0902.HK )( 600011.SS )50亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),中行及工行主承 好当家( 600467.SS )2.5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级A+),中信银行主承 重庆机电控股集团6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),兴业银行主承 武钢集团45亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),国开行主承 中国水电( 601669.SS )8亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),中国银行主承 中国水电12亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),农业银行主承 中国黄金集团15亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),兴业银行主承 北京京客隆( 0814.HK )2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),北京银行主承 武钢集团30亿元3年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),工商银行及浦发银行主承 平高电气( 600312.SS )4亿元3年期中票簿记建档(主体评级AA),广发银行主承 亨通集团4亿元3年期中票簿记建档(主体评级AA),中信银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 浙江富春江通信集团6亿元一年期短融041259038,票面利率6.50% 丽珠集团( 000513.SZ )4亿元一年期短融041252024,票面利率4.27% 黑龙江鹤城建设公司15亿元10年期固息债1280186,票面利率7.05% 顺鑫农业公司8亿元五年期投资人选择权(3+2)固息债1280192,票面利率5.19% ============================================================================== 三、缴款: 进出口行200亿元五年期固息金融债120309,票面利率3.60% 雅安国资债8亿元七年期固息债1280195,票面利率7.39% 上海城市建设投资开发公司25亿元一年期短融 ============================================================================== 四、还本付息: 中国南车( 601766.SS )( 1766.HK )30亿元一年期短融1181314到期兑付,票面利率5.06% 国开行500亿元五年期浮息(一年定存基准)金融债070226付息,基本利差0.75% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国6月CPI同比涨幅跌入"2时代",创下29个月新低.不过新华社周二发表时评称,对物价 问题仍不可掉以轻心,货币政策应当把握好"度",在适度释放流动性支撑经济增长的同时,防止 出现货币信贷飙升推动物价快速反弹.[ID:nSB1656842] --上海证券报周二报导称,中国证券业协会日前向各承销商、询价对象下发通知,明确停止 受理一级债券型证券投资基金和集合信托计划成为新股配售对象的备案申请;上述已完成备案 的,停止其新股配售对象资格.[ID:nSB1656794] --中国海关今日公布6月进出口贸易数据 (5月贸易顺差187亿美元) 国家统计局7/13日召开国民经济运行情况新闻发布会 公布1-6月固定资产投资 (1-5月20.1%) 6月社会消费品零售总额 (5月13.8%) 6月工业增加值 (5月9.6%) 6月房地产投资和销售情况月度报告 国家统计局7/18公布6月70个大中城市住宅销售价格月度报告 7/27公布1-6月规模以上工业企业利润 ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) --整理 康熙泽; 审校 冉莹/边竞