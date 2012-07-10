〔中国金融〕央行出台票据新规,要求银行上收网点的自主审批权--报载

路透上海7月10日电---21世纪经济报 道周二引述权威知情人士称,央行近期出台新规,要求银行加强票据业务内部管理,通过上收经营网点的自主审批权等,杜绝网点对业务全环节的控制,防范票据业务风险.同时,新规特别对空白承兑汇票、票据变造风险提出了管理意见.
报导指出,央行近期向商业银行下发"关于票据业务管理的若干规定(征求意见稿)",而央行票据新规的出炉,与去年以来票据监管趋严和票据案件增多密切相关.
意见稿显示,除了从商业汇票使用主体,票据背书，贴现、转贴现和再贴现、票据书写、更改、提示付款等方面加强票据业务规范性之外,央行还重点提及票据业务内部管理.
意见稿并规定,银行应逐步建立以省或地市为单位的商业汇票承兑、贴现、转贴现业务集中审批、处理机制,实现资产管理集约化、规范化和统筹化.通过上收经营网点的自主审批权,实现经营网点拼业绩、审批部门控风险的前后台分离机制,杜绝经营网点对业务全环节的控制,防范票据业务风险.
报导引述上海沪上某银行票据人士称,现在违规企业的造假手法更加高明,许多票据案件都是企业改票,进行空白票转让引起的,这与银行内部监管乏术有关.此次新规只是治标,提高银行汇票承兑费率,开放票据市场,将场内外票据统一纳入央行监管体系才能治本.
票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差,电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.(完)
--发稿 边竞; 审校 乔艳红