〔企业结盟〕英特尔将收购荷兰ASML部分股权,并出资研发下一代技术

* ASML股票盘后跳涨6.3%

* 英特尔的41亿美元支出包括研究开发和购买股份

* 英特尔成为首家签署ASML投资计划的芯片厂商

路透旧金山7月9日电---英特尔(Intel)(INTC.O)将斥资逾40亿美元收购荷兰ASML(ASML.O)的股份并出资支持其技术研究,期望加快开发成本高昂的下一代技术.

ASML股票盘后跳涨6.3%至51.53美元,在Nasdaq收报48.46美元.该公司是全世界半导体电路光刻设备生产商,堪称芯片(晶片)行业的晴雨表.

英特尔周一表示,已同意初步购买ASML的10%股份.英特尔准备进一步增持5%的股份,这尚待股东批准,购股合计支出约31亿美元.

作为全球顶级芯片制造商,英特尔还将协助出资10亿美元用于研发450毫米晶圆和极紫外线(extreme-ultraviolet)芯片制造技术,这都是预计在2010年代后半期涌现的尖端技术.

英特尔称,其资助将让这些技术的面世和采用提前多达两年.

"如果英特尔能赶在台积电(2330.TW)(TSM.N)或Global Foundries等全球性半导体业者之前推出450毫米晶圆产品,或许证明其是真正的强手,"CCS Insight的John Jackson表示."有迹象显示,全球半导体制造业势必重新洗牌."

英特尔是首家签署ASML"客户投资"计划的主要芯片厂商,根据该计划,ASML希望争取合作伙伴的资金支持其研究代价不菲,但更具经济效益的450毫米晶圆技术.

根据双方协议,英特尔将首先支付17亿欧元(21亿美元)收购ASML的10%股份,并初步提供5.53亿欧元用于研究.投资协议总支出41亿美元,其余投资需要获得股东批准.

协议内容还包括:预先订购下一代ASML芯片制作设备,这增强ASML推动技术开发的信心.

英特尔股票在盘后下跌约1%至25.87美元,在Nasdaq收报26.17美元.

ASML(ASML.O)是全球半导体光刻领域的领导者,与日本佳能(7751.T)和Nikon(7731.T)等开展竞争.其客户包括英特尔和三星电子(005930.KS).(完)