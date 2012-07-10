〔中国证券〕一级债基和集合信托计划"打新"被叫停,收益将下降(更新版)

(新增分析师评论和背景)

* 一级债基和集合信托"打新"被叫停

* 一级债基将向纯债靠拢,收益将下降

路透北京/上海7月10日电---据中国媒体报导,一级债券型证券投资基金和集合信托计划参股新股配售被叫停.分析人士指出,债基参与"打新",单纯为了搏新股收益,变相推高新股价格.今后一级债基的投资方向将向纯债券基金靠拢,收益率水平亦会下降.

上海证券报周二报导称,中国证券业协会日前向各承销商、询价对象下发通知,明确停止受理一级债券型证券投资基金和集合信托计划成为新股配售对象的备案申请;上述已完成备案的,停止其新股配售对象资格.

专业基金咨询机构--好买基金分析师曾令华指出,债基通过"打新"来增强收益在业内很普遍.初步估算,上半年光"打新"可令债基收益率增厚2-3个百分点.当然,如果遇上新股频频破发的"小年",例如2011年,"打新"亦会给债基带来负收益.

"债基打新本来就是一个怪现象,债基基金经理对新股并不懂,有新股就打,变相推高了新股价格."他说.

针对一级债基"打新股"被叫停,中国证券报同日报导引述一位债基基金经理分析称,监管层抑制"炒新"力度不断加大,取消一级债基打新资格或出于进一步引导新股定价回归合理水平,及一级债基定位是低风险投资品种,禁止参与打新有利于保护投资者利益两方面考虑.

据上证报资讯统计,截至目前,国内资本市场共有一级债基127只,占债券基金总数约四成.同时,年初以来的IPO市场,各一级债基参与新股申购共计达154次,获配2.02亿股.对比一级债基和纯债基的业绩差异,"打新业务"对前者影响较大.

对集合信托而言,据上证报资讯统计,年初以来,各集合信托计划参与新股申购共计达30次,获配3,518万股.

举例来看,鲁信汇鑫1号新股申购集合资金信托管理计划、江苏中行新股申购信托项目(1期)这两家参与新股申购热情颇高,同时出现在浙江美大、晶盛机电、珈伟股份、戴维医疗、东江环保、天山生物的网下机构询价名单上.(完)