〔美国财政〕6月预算赤字600亿美元同比上升,但政府收入增加--CBO

路透华盛顿7月9日电---美国国会预算办公室(CBO)周一表示,美国政府将公布6月赤字约为600亿美元,较上年同期增加170亿美元,因为福利支付日期变动掩盖了政府收入的增长.

CBO称,计入6月数据后,联邦政府2012财年前九个月的预算赤字为9,050亿美元,较上年同期减少约660亿美元.

美国财政部料将于周四公布官方预算赤字数据.

CBO将6月赤字上升主要归因于,7月福利金360亿美元提前到6月发放,因为7月1日恰逢周日.此外,政府在6月对于学生贷款和其他信贷计划成本的年度下修幅度也小于去年同期.

CBO称,若不计入这些变化,6月赤字本应较2011年6月减少190亿美元.其表示,政府6月财政收入实际上较上年同期高110亿美元,大部分归功于企业税收入增加.

2011财年前九个月的赤字为9,710亿美元.本年度迄今财政收入增加5%,而支出仅上升1%.

CBO在3月时估计,本年度全年的财政赤字将为1.17万亿(兆)亿美元,2011年度为1.3万亿.为了达到这一目标,政府可能将需要在余下几个月中提高收入以缩小预算赤字.

美国财政赤字料将连续第四年突破1万亿美元大关.共和党在11月总统大选之前,就利用这一数字来攻击总统奥巴马的支出记录.

CBO预计2013财年赤字为9,770亿美元,但在很大程度上要看国会如何应对减税措施年底到期,以及明年1月开始自动削减支出的冲击.(完)