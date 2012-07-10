《汇市简讯》澳元/美元在1.0150下方挂有买单和少量停止单

0234GMT
* 澳元/美元面临一些压力,因市场关注中国趋弱的进口数据
* 澳洲出口商在略低于1.0150处有买单,该水准下方挂有少量停止单
* 0.9969-1.0330走势的50%回档位在1.0150,20日移动均线切入位为1.0140
* 若跌破1.0140,将看向1.0105/10,此为0.9969-1.0330走势的61.8%回档位.(完)
--编译 王翔琼; 审校 张涛
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