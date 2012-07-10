〔中国货币市场〕回购利率小跌,公开市场逆回购缩量或预示资金面向好

路透上海7月10日电---中国行间市场质押式回购加利率CNREPO=CFXS周二延续小跌走势,流动性在平稳中有转暖的迹象,而今日公开市场逆回购操作较上周明显缩量,亦预示资金面或在逐步向好.
交易员并指出,最新公布的6月贸易数据显示当月顺差规模冲破300亿美元,由此推断近期外汇占款数据不会太差,即便不能对资金面提供支持,应该也不至于构成负面冲击,这有利于流动性的休养生息.
"(公开市场)14天(逆回购)报了需求,今天没做,说明资金面预期还行,"华东一银行交易员称.
他并认为,如果在逆回购操作规模下降的情况下,资金面能平稳回归至宽松局面,则再次调降存准率的可能性会有所降低,而"降准除了看资金面,更多也要看经济状况,刚降完息,如果降准紧跟着使用,那经济肯定是非常差."
央行公开市场今日进行500亿元人民币逆回购操作,期限为七天,中标利率3.30%.而昨日公开市场一级交易商可申报七天和14天期两种逆回购需求.[CN/MMTCN]
中国海关周四公布,6月出口同比增长11.3%,高于路透调查中值9.9%;进口同比增速则远逊于预期的12.7%,降至6.3%;同时,贸易顺差连续第四个月扩大,至317.3亿美元的2009年1月来高点.[ID:nSB2027357]
综合统计央票、正/逆回购到期因素,本周公开市场将净回笼约千亿元资金,其中集中到期的1,680亿元逆回购是主要资金抽离因素.
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间11:32 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.3401 2.3564 -1.63 4,215.50
七天CN7DRP=CFXS 3.3153 3.3554 -4.01 474.45
14天CN14DRP=CFXS 3.3434 3.4465 -10.31 82.32
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.3518 2.3663 -1.45 1,409.03
七天CHICNY7D=CFXS 3.3490 3.3540 -0.50 71.31
==============================================================================(完)
--发稿 边竞; 审校 林高丽
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