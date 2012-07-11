〔中国货币市场〕资金渐宽七天回购利率缓慢下行,关注15日例行调准影响

路透上海7月11日电---中国银行间市场七天期质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周三继续缓慢下行.资金面逐渐趋好,不少机构的流动性显宽,央行公开市场也重新开始申报正回购需求;不过短期资金面仍面临一些不确定因素,特别需要关注的是15日例行调整准备金的影响.

交易员并指出,公开市场逆回购仍在陆续到期,对流动性的影响亦不能忽视,如果资金面能平稳应对上述考验,央行近期调降存款准备金率的可能性或有所降低.

"明天还有一些(逆回购)到期,另外(7月)15号(例行)准备金调整也很关键,"上海一银行交易员称.

他并认为,尽管15日是例行调准日,但其调整基数在10日左右基本就能确定下来,因此央行对此次例行调准的影响应该已经"心中有数".

中国央行公开市场周三在允许一级交易商申报七天期逆回购的同时,还可申报28天和91天期正回购.正/逆回购操作在基本平衡当前流动性的前提下,也可更为灵活的调节7月中旬及中长期的资金面.对市场的影响还需关注明日实际操作量.[CN/MMTCN]

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金,与已上缴部分进行比较后清算.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:54 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.3576 2.3407 +1.69 5,107.37

七天CN7DRP=CFXS 3.2812 3.3266 -4.54 599.92

14天CN14DRP=CFXS 3.3011 3.3363 -3.52 93.51

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.3672 2.3476 +1.96 1,615.87

七天CHICNY7D=CFXS 3.3061 3.3347 -2.86 82.83

==============================================================================(完)

--发稿 边竞; 审校 张喜良

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