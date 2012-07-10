〔企业并购〕美国飞机商豪客比奇与北京卓越谈判,拟按18亿美元出售公司

路透7月10日电---已破产的美国飞机制造商豪客比奇飞机公司(Hawker Beechcraft Inc)表示,在与一家中国航空工业公司举行独家谈判,商议以17.9亿美元出售公司,这样的价位有可能吸引其它公司报出更高的收购价.

中国企业今年宣布了一系列国际并购交易,体现了中国实施十年之久鼓励企业"走出去"的政策,该政策鼓励企业收购海外自然资源和科技技术.

如果交易确定,北京卓越航空工业有限公司对豪客比奇的收购要约将进入投标流程,将面临美国和中国的法律和监管审查.北京卓越已表示,将向豪客比奇提供资金,支持其在未来六周的飞机业务营运.

据业内银行家表示,开始投标流程时,巴西航空工业公司(Embraer)(EMBR3.SA)(ERJ.N),或德事隆(Textron Inc)(TXT.N)等其它飞机制造商也有可能参与竞购豪客比奇.

北京卓越将不会购买豪客比奇的国防业务,这点也许让交易更容易消除美国监管障碍.北京市政府控股的一家公司持有北京卓越航空工业有限公司的40%股权.

豪客比奇的东家是高盛(GS.N)旗下的一家私募股权投资公司和Onex CorpOCX.TO,该公司在5月申请破产,因其在商务机市场疲软之际无力承受25亿美元的债务.

若与北京卓越达成收购交易,将有待中国政府、美国破产法庭、美国外资审议委员会(CFIUS)的批准.

豪客比奇与北京卓越的独家谈判期为45天.豪客比奇在网站声明中表示,将保留国防业务作为单独实体.其国防业务部门生产军用教练机、侦察机和轻型攻击机.

如果豪客比奇将国防业务售与其它公司,最多将把17.9亿美元收购款中的4亿美元返还给北京卓越.(完)