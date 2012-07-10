〔中国汇市〕人民币早盘小涨,贸易顺差大增有助汇价更具韧性

* 中间价随隔夜非美货币高开,人民币小涨

* 6月贸易顺差扩至三年半高点,助增汇价韧性

* 购汇客盘仍在限制人民币涨幅

* 汇价后期走势客盘动向很关键

路透北京7月10日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周二早盘小涨.中国6月贸易顺差扩至三年半高点,且中间价随隔夜非美货币高开,人民币随之走强,但购汇客盘仍在限制其涨幅.

"隔夜美指跌得不算多,中间价却涨了100个点,"北京一国有银行交易员称,"(或因)贸易数据比预期好."

他进一步指出,美元强势是当前市场公认的事实,但显好的中国贸易数据,从政策上看,应有利于人民币兑美元更有韧性,当然也需视客盘的动向而定.

上海一银行交易员则表示,汇价走势客盘是关键,近期客户购汇买盘一直强于卖盘,国内整体资金流入或不似贸易顺差那么大,况且贸易顺差创新高亦有进口欠佳的原因;个人更加关注欧美政经走势,人民币年内升值空间或有限.

北京时间12:24,人民币兑美元即期报6.3672元,上日收报6.3714元.人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日为6.3195元,上日为6.3293元.

中国外需改善而内需疲软,推动6月外贸顺差猛增至三年半来最高.下半年外贸有望延续整体回暖态势,但仍有赖于外部形势的稳定和国内投资的加速.[ID:nSB1657016]

东京汇市,欧元兑美元周二下跌且徘徊在两年低位附近,此前召开的欧元区财长会议没有给人带来任何惊喜.澳元走疲,因中国进口数据令人失望.[FRX/CN]

离岸市场上,北京时间12:24,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3660/90元,上日尾盘报6.3690元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=最新报在6.4180/80,上日尾盘为6.4220元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 林高丽

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