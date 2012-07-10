〔新闻稿〕中国上半年外贸进出口同比增8%,全年可望实现10%目标--海关

(以下为中国海关7月10日公布的"上半年外贸进出口超1万8千亿美元,增长8%"新闻稿全文)

今年以来，我国货物贸易进出口总体保持平稳增长，呈现低位回稳态势。据海关统计，今年上半年，我国外贸进出口总值18398.4亿美元，同比（下同）增长8%。其中出口9543.8亿美元，增长9.2%；进口8854.6亿美元，增长6.7%；贸易顺差689.2亿美元，扩大56.4%。

6月份当月，我国进出口总值3286.9亿美元，同比增长9%。其中出口1802.1亿美元，增长11.3%；进口1484.8亿美元，增长6.3%；贸易顺差317.3亿美元，扩大42.9%。

海关统计监测预警显示，在全球金融危机持续影响下，在我国经济自主减速、对外贸易转方式、调结构的政策作用下，今年上半年我国外贸进出口变化主要体现在以下八个方面：

（一）2季度外贸进出口温和反弹。今年第2季度，我国外贸进出口、出口和进口同比分别增长8.6%、10.5%和6.5%，进出口总值比第1季度环比增加了14.1%。2季度进出口同比增速比第1季度的同比增速回升了1.3个百分点。

从月度走势来看，经季节调整法调整后，4月份进出口增速仅有6.1%，5月回升到11.1%，6月份继续回升到12.4%。

（二）贸易方式结构持续改善：一般贸易比重提高，加工贸易放缓脚步。上半年，我国一般贸易进出口9750.9亿美元，增长8.9%，占同期我国外贸总值的53%，比重较去年同期提升了0.4个百分点。同期，我国加工贸易进出口6431.5亿美元，增长4.3%，占同期我国进出口总值的35%，比重减少1.2个百分点。相对加工贸易而言，具有国内产业链长、增加值较高特点的一般贸易比重持续提高，一定程度上反映出我国贸易方式的优化。

（三）贸易伙伴多元化进程延续：对欧盟、日本传统市场贸易增速几乎停滞，对新兴市场国家贸易增长平稳。上半年，我国对欧盟进出口2678.2亿美元，微增0.7%；对日本进出口1620亿美元，下降0.2%。对美国进出口2311.2亿美元，增长11.9%。欧美日传统市场在我出口中所占比重为42.1%，同比降低1.1个百分点。上半年，对欧盟出口1630.6亿美元，下降0.8%；对美国出口1653.2亿美元，增长13.6%。

东盟继续保持我第三大贸易伙伴地位。上半年双边贸易总值为1878.2亿美元，同比增长9.7%。同期我国对俄罗斯和南非等国家的出口增速均高于同期我国总体出口增速。

（四）贸易主体格局更趋合理：民营企业进出口增长较快，外商投资企业比重回落到一半以下。上半年，我国民营企业进出口值为5504.3亿美元，同比增长19%，快于同期我国总体进出口增速11个百分点。同期，外商投资企业进出口值为9099.6亿美元，同比增长4%，占同期我国进出口总值的49.5%，所占比重比去年同期下降1.9个百分点；国有企业进出口值为3794.5亿美元，同比增长3.5%，占进出口总值的比重为20.6%，同比下降0.9个百分点。

（五）各省市区出口有升有降：中西部地区外贸出口分化较大，东部地区出口保持增长。上半年，重庆、河南、四川和江西等中西部省市的出口增速分别为2.5倍、91.6%、74.7%和54.1%，明显高于同期我国出口总体增速。与此同时，黑龙江、云南、山西、内蒙古、青海出口出现了下降；北京、上海、山东、江苏出口小幅增长。

（六）出口商品结构有所优化：机电产品出口增长较快，传统劳动密集型产品出口比重降低。上半年，我国出口机电产品5502.5亿美元，增长10.5%，高出同期我国出口总体增速1.3个百分点，占同期我国出口总值的57.7%。同期，出口纺织品、服装、箱包、鞋类、玩具、家具、塑料制品等7大类劳动密集型产品1864.7亿美元，增长7.7%，占出口总值的比重为19.5%，同比降低0.3个百分点。

上半年，“两高一资”产品出口下降，出口值为438.4亿美元，下降3.8%。

（七）进口商品结构良性变动：能源、资源产品和消费品进口快速增长。上半年，我国进口原油1.4亿吨，同比增加11%；铁矿石3.7亿吨，增加9.7%；煤炭1.4亿吨，增加65.9%；铜250.2万吨，增加47%；铝61.4万吨，增加33.3%。同时，今年上半年，我国进口消费品604亿美元，同比增长25.6%，增速高于总体增速18.9个百分点。

（八）贸易价格条件有所好转：进口价格持续走低，部分大宗商品价格下跌。上半年，我国出口价格同比上涨3.9%，进口价格同比上涨1.5%，贸易条件指数为102.4，也就是说，出口同样数量的商品，可以多进口约2.4%的商品。从进口价格的月度走势来看，进口价格指数基本逐月下滑，由1月份的上涨7%下滑至6月份的下跌1%。上半年，铁矿砂、钢材、铜、铝和大豆等大宗商品的进口价格同比下跌。

尽管当前我国对外贸易总体发展呈现低位回稳态势，但主要受国际需求萎靡和国内成本上升等因素制约，进出口贸易回升的基础并不稳固。

今年6月25-28日，全国海关对从全国出口企业中抽取的1856家样本企业进行了问卷调查，涉及企业订单、信心、成本等情况。总共回收样本1848份，回收率达99.6%。问卷调查显示：6月份，我国出口经理人指数为36.2，其中新增出口订单指数为40.1，出口信心指数为41，出口企业综合成本指数为14.9，均位于荣枯线50以下 ，表明未来一段时间我国外贸出口形势仍不乐观。

下半年，我国外贸发展面临诸多的不确定因素，我们认为主要表现在以下几个方面：

一是当前，国际金融危机仍在发酵，世界经济复苏乏力，主要发达经济体债务问题严重、失业率持续高位、消费信心低迷，欧美日采购经理人指数在6月份都回落到50以下的收缩区间；一些新兴市场国家也难以独善其身。这些都将给我国外贸出口稳增长带来严峻挑战。

二是今年以来，国内经济出现自主性回落，经济下行压力较大，国内需求减缓。而前5个月，我国实际使用外资金额同比下降1.9%。外商投资企业作为投资进口的设备物品自去年6月份起的月度进口值也表现为同比下降，今年上半年同比下降22.3%。

三是当前，我国出口企业的综合经营成本，包括劳动力成本、人民币汇兑成本、企业融资成本等居高不下，出口价格竞争力受到削弱，国际市场份额受到挤压。2012年1-5月，我国劳动密集型产品（包括纺织品、服装、箱包、鞋类、玩具、家具、塑料制品等7大类）在日本进口同类产品的市场份额为63.3%，回落0.4个百分点，而同期越南、印度尼西亚和孟加拉国同类产品在日的份额分别提升0.7、0.2和0.2个百分点。美国和欧盟市场也存在着同样的情况。

四是金融危机期间，欧美主要经济体贸易保护主义盛行，贸易壁垒层出不穷、花样翻新，并迅速蔓延至新兴市场。5月份，美国商务部裁定对中国光伏产品征收高达31%-2.5倍的反倾销税，就是个典型的例子。

尽管我国对外贸易面临着更为复杂和严峻的局面，但我国制造业的核心竞争优势短期内不会发生较大变化，我国经济稳增长和促进对外贸易扩大进口的一系列政策措施效果会逐步释放，如果世界经济形势尤其是欧洲债务危机不再继续恶化，今年全年我国对外贸易可望实现10%的预定增长目标。