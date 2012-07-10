〔中国货币市场〕回购利率小跌,公开市场逆回购缩量或预示资金面向好(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)
路透上海7月10日电---中国银行间市场质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周二延续小跌走势.流动性在平稳中有转暖的迹象,而今日公开市场逆回购操作较上周明显缩量,亦预示资金面或在逐步向好.
交易员并指出,最新公布的6月贸易数据显示当月顺差规模冲破300亿美元,由此推断近期外汇占款数据不会太差,即便不能对资金面提供支持,应该也不至于构成负面冲击,这有利于流动性的休养生息.
"(公开市场)14天(逆回购)报了需求,今天没做,说明资金面预期还行,"华东一银行交易员称.
他并认为,如果在逆回购操作规模下降的情况下,资金面能平稳回归至宽松局面,则再次调降存准率的可能性会有所降低,而"降准除了看资金面,更多也要看经济状况,刚降完息,如果降准紧跟着使用,那经济肯定是非常差."
央行公开市场今日进行500亿元人民币逆回购操作,期限为七天,中标利率3.30%.而昨日公开市场一级交易商可申报七天和14天期两种逆回购需求.[CN/MMTCN]
中国海关稍早公布,6月出口同比增长11.3%,高于路透调查中值9.9%;进口同比增速则远逊于预期的12.7%,降至6.3%;同时,贸易顺差连续第四个月扩大,至317.3亿美元的2009年1月来高点.[ID:nSB1657382]
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间12:38 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.3400 2.3564 -1.64 4,726.90
七天CN7DRP=CFXS 3.3157 3.3554 -3.97 500.25
14天CN14DRP=CFXS 3.3466 3.4465 -9.99 84.27
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.3506 2.3663 -1.57 1,623.63
七天CHICNY7D=CFXS 3.3533 3.3540 -0.07 79.31
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上海证交所质押式回购利率
其中:一天<0#CN1DRPO=SS> 3.1500 2.1050 +104.50 370.90
七天<0#CN7DRPO=SS> 3.2600 3.1100 +15.00 111.91
14天<0#CN14DRPO=SS> 3.1150 3.2000 -8.50 5.74
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回购定盘利率
其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.3400 2.3660 -2.60 --
七天CN7DRPFIX=CFXS 3.3230 3.3470 -2.40 --
14天CN14DRPFIX=CFXS 3.3400 3.4400 -10.00 --
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Shibor:
其中: 隔夜SHICNYOND= 2.3277 2.3437 -1.60 --
七天SHICNYSWD= 3.3142 3.3442 -3.00 --
三个月SHICNY3MD= 3.9544 3.9841 -2.97 --
==============================================================================(完)
--发稿 边竞; 审校 林高丽/张喜良
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