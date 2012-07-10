〔新债招标〕中国国开行浮息债利差远超预期,农发行固债利率则符预期(更新版)

(新增市场评论及细节)

* 国开行五年浮息债中标利差5bp,明显高于预期

* 农发行七年固息债中标利率符合预期

* 市场预计进入降息周期,风险求偿心理重

* 投标主体要求高风险溢价,推高浮息债中标利差

路透上海7月10日电---中国通胀水平迅速回落,为降息等政策持续出台留下空间.在此预期下,新债投标者为求风险补偿要求更高绝对收益水平,使得国开行周二招标的五年期浮息债中标利差远超预期;而同时招标的农发行七年期固息债中标利率则符合预期.

业内人士透露,国家开发银行[CHDB.UL]上午招标的至多200亿元人民币五年期浮息债(三个月shibor基准),中标利差为5个基点(bp),投标倍数1.55倍;此前市场利差预测均值为-4bp,预测区间为-10bp到3bp.而农发行七年期固息债中标利率3.76%,首场投标倍数1.76倍;此前市场利率预测均值为3.77%.

分析人士指出,目前市场对于中国经济迎来降息周期的预期较为一致,而作为该国开行浮息债利率基准的三个月shibor(上海银行间同业拆放利率)已跌势明显,因此投资者要求更高的风险溢价保护自身利益.

"超预期值很多啊!感觉市场对降息的预期还是较强,而且在降息周期内,一般机构拿浮息债的意义也不大,风险还不小,所以今天需求很一般啊."华南一银行交易员称.

上海一银行债券研究员表示,进入7月以来随流动性回暖,三个月shibor下跌趋势明显.市场对未来资金面稳中趋松的观点较为一致,因此寻求高溢价作为保护垫.

"(国开行新债结果超预期的原因)很简单,因为Shibor3M(三个月)一直在下行,流动性宽松大势所趋,所以市场要求高利差."他称.

银行间Shibor基准浮息金融债到期收益率曲线<0#ISSVYBMK=>显示,五年期品种最新利差报价约-3bp;二级市场上,剩余期限约五年的国开行固息债070214券最新双边报价tCN070214=CFXM为3.7227%/3.7051%.按本次国开行浮息债利率基准--7月9日的三个月Shibor五日均值4.03%计算,其票面利率4.08%,远高于同期限固息债.

上述债券研究员并认为,农发行新债招标结果显示,资金面趋缓的市况下,市场对于新债的需求也将愈加活跃起来.

中国银行间市场质押式回购加利率CNREPO=CFXS周二延续小跌走势,流动性在平稳中有转暖的迹象,而今日公开市场逆回购操作较上周明显缩量,亦预示资金面或在逐步向好.[ID:nSB1657292]

银行间债市固息政策性金融债到期收益率曲线<0#IFSVYBMK=>显示,七年期品种收益率报在3.7960%.二级市场上,剩余期限约七年的农发债120401券最新双边报价tCN120401=CFXM为3.8200%/3.7500%.

中国6月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.2%,创29个月新低;当月PPI同比下降2.1%,亦创下31个月最低.[ID:nSB2026789]央行此前已于上周五(6日)起不对称降息,其中一年期存款基准利率下调0.25个百分点至3%,一年期贷款基准利率下调0.31个百分点至6%,为今年来第二次降息.(完)