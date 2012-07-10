〔欧元债市〕德债期货徘徊在一个月高位附近,此前欧元区财长会议召开

路透伦敦7月10日电---德国公债期货周二在一个月高位附近徘徊,因欧元区财长会议的召开几乎未改善投资者对高风险资产的胃纳,此外中国进口数据表现疲弱,亦冲击风险较高资产.

欧元区财长周二一早达成共识,允许西班牙达到减赤目标的时间再延后一年到2014年,以换取该国进一步的预算撙节举措,同时还设定了西班牙银行业抒困方案的一些要素.[ID:nSB1657324]