《中国2012年经济指标各方预测值一览》--7月10日

路透上海7月10日电---以下为中国官方及部分权威机构对中国2012年重要经济指标同比增幅的预测值:
政府目标 预测值/预测者/预测时间 实际值
2012年 2012年 2012年6月/2011年全年
国内生产 7.5% 8.3%/中信证券/12年6月 8.1%/9.2%
总值(GDP) 7.8%中金公司/6月 (8.1%为2012年一季度数据)
总值(GDP) 7.7%/摩根大通/6月
8.5%左右/发改委价格监测中心主任助理徐连仲/6月
8.2%/经合组织/5月
8.2-8.3%/央行货币政策委员宋国青/5月
8.5%/摩根士丹利/5月
8.1%/高盛/5月
8%/美银美林/5月
8.7%/社科院/4月
逾8%/国研中心/4月
8.1%/巴克莱资本/4月
8.5%/国家信息中心首席经济学家范剑平/4月
8.2%/IMF/4月
8.5%/亚洲开发银行/12年4月
8.2%/世界银行/4月
8.5%/瑞银/3月
8.5%/国研中心宏观部部长余斌/3月
8.6%/德意志银行/3月
8.0-8.5%/花旗银行/2月
8.5%/国研中心主任李伟/2月
8.3%/恒生银行/2月
8.5%左右/央行货币政策委员李稻葵/1月
8.5%左右/中科院预测科学研究中心/1月
8.5%/交行金融研究中心/1月
8.5%/中国科学院数学与系统科学研究院陈锡康/1月
8.8%/中国银行/11年12月
8.5%-8.7%/前央行货币政策委员樊纲/12月
居民消费 4% 3%/中信证券/12年6月 *2.2%/5.4%
价格指数(CPI) 2.8%/中金公司/6月
3.0%/瑞银/6月
低于3.4%/发改委价格监测中心主任助理徐连仲/6月
3.3%/经合组织/5月
3.0%左右/央行货币政策委员宋国青/5月
3.5%/社科院/4月
3.5%左右/国研中心/4月
3.3%/中金公司/4月
3.5%左右/国家信息中心首席经济学家范剑平/4月
4%左右/亚洲开发银行/4月
3.5%左右/美银美林/3月
4%/摩根士丹利/3月
3.5%左右/花旗/2月
3%/央行货币政策委员李稻葵/1月
3.6%-4%/中科院预测科学研究中心/1月
2.7%-3.3%/交行金融研究中心/1月
3.5%/中国银行/11年12月
4%以下/前央行货币政策委员樊纲/12月
工业生产者出厂 4%以内/国研中心/12年4月 *-2.1%/6.0%
价格指数(PPI)
广义货币 14% 15%/摩根大通/12年1月 13.2%/13.6%
供应量(M2) 14%-15%/交行金融研究中心/1 (13.2%及13.6%分别为5月末及2011年12月末数据)
新增人民币贷款 8.2万亿元/摩根大通/12年1月 7,932亿元/7.47万亿元
8-8.5万亿元/交行金融研究中心/1月 (7,932亿元为5月数据)
8万亿元左右/中国银行/11年12月
9-10万亿元/中金公司/12月
贸易顺差/逆差 1,000亿美元以下/前央行货币政策委员李稻葵/12年3月 *317.3亿美元/1,551.4亿美元
1,550亿美元/摩根大通/2月
410亿美元/美银美林/1月
1,200亿美元/交行金融研究中心/1月
1,350亿美元/社科院/11年12月
社会消费品 14% 16%-17%/商务部研究院/2012年3月 13.8%/17.1%
零售总额 17%/交行金融研究中心/1月 (13.8%为5月数据)
15.7%/社科院/11年12月
固定资产投资 16% 20%左右/亚洲开发银行/4月 20.1%/23.8%
(不含农户) 18%左右/摩根士丹利/2月 (20.1%为2012年1-5月数据)
20%左右/国研中心主任李伟/2月
21%左右/交行金融研究中心/12年1月
22.8%/社科院/11年12月
注:1、*表示新增
2、以上数据均来自媒体的公开报导
3、机构全称:
央行--中国人民银行
国研中心--国务院发展研究中心
发改委研究院--发改委宏观经济研究院
中金公司--中国国际金融有限公司
经合组织--经济合作暨发展组织(OECD)
IMF--国际货币基金组织(完)
--整理 丁淑琴; 审校 边竞