〔中国股市〕沪综指缩量收跌再创逾半年新低,进口数据不佳加重谨慎情绪

路透北京7月10日电---中国股市沪综指周二缩量小幅收跌,再创逾半年收盘新低.早间公布的贸易数据中进口增速降至个位数,印证此前通胀数据明显下行所反映出的内需疲软态势,加深投资者谨慎心理.
分析人士称,经过昨天急跌后今日大盘有所缓和,但后期出炉的经济数据可能很一般,短期下测年内低点2,132可能性仍然很大.
沪综指.SSEC收报2,164.437点,下跌6.377点,或0.29%,日低曾至2,156.726点;此前收盘低位为1月6日的2,163.395点.今日上海A股成交额为530亿元人民币,上交易日为691亿元.
湘财证券分析师徐广福认为,经过前期放量发力后,大盘短期需要缓冲,但对于经济的担忧明显令市场承压.短期来看下破2,132点概率较大,但这也会促使投资者更加理性,同时资金恐慌出逃后也会创造一些投资机会.
中国海关公布,6月出口同比增长11.3%,高于路透调查中值的9.9%;进口同比增长6.3%,不及预估的12.7%;当月顺差则骤然升至317.3亿美元,不仅高于路透调查中值210亿美元,且为2009年1月以来最大.[ID:nSB1657382]
上海地产类指数.SSEP今日大幅收跌2.05%.徐广福认为,今年以来调控政策放松预期已经在前期涨势中充分反映,特别是经过前两日上冲,市场可能判断地产股已到达阶段性高点,后期走势可能出现分化.
沪深300指数7月合约CIFN2尾盘报2,422.4点,跌0.35%,成交量为325,555手.(完)
--发稿 李然; 审校 张喜良
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