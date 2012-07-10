《汇市简讯》英镑/美元买盘据称在1.5500,英国数据欠佳

0653GMT
* 买盘据称在1.5500(亚洲盘低点)、1.5470(昨日低点)、及1.5450/60
* 阻力位在1.5535(亚洲盘高点)、1.5551(上周五高点)、及1.5561
* 英国6月零售销售同比成长1.4%,市场预估成长2.0%.RICS房价差值为负22
* BBC及道琼报导,英国央行总裁金恩称,不确定性的"巨大乌云"笼罩企业
* 财经报刊City AM编辑Allister Heath称,英国财长奥斯本及央行副总裁塔克皆因Libor事件受创.(完)
--编译 蔡美珍;审校 田建华
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