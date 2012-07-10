〔全球贵金属〕金价料在四季度上行,年底前站上1,800美元--汤森路透GFMS

路透北京7月10日电---汤森路透GFMS公司周二预测,国际黄金价格在短期内料保持振荡,而新一轮价格涨势自四季度开始后,年底前料可轻松上破1,800美元,而再创历史新高的时点可能要到2013年上半年方会来到.

"未来几个月,受外部的经济及金融条件刺激进入黄金市场的投资资金料明显上升,最关键的因素之一就是全球范围内货币政策进一步宽松的可能性正在提高."汤森路透GFMS全球首席金属分析师Philip Klapwijk在发布会上称.

他认为,虽然今年以来金价涨幅有限,但牛市并未结束.三季度间金价在1,550美元/盎司附近有良好支撑;预计四季度将在1,725-1,880美元之间运行.

今年以来现货金XAU=价格仅上涨1.38%至1,585.4美元.受避险买盘及宽松流动性推动,金价曾于2011年9月创出1,920.30美元的纪录高点.

Klapwijk认为,预计今年的黄金供应将进一步增长,产量因得到丰厚现金利润的支持而长期趋势向上,再生金回收在连续两年略有下降之后会有所回升.

同时,不计算金币在内的黄金制造需求,则预计受到金价高企和全球国内生产总值增长放缓的影响而下降.

"对于今年印度这个世界上最重要的实金市场前景持悲观的情绪在增长,而居第二位的中国大概也不可能看到它再次达到2011年需求增长的规模."他说.

供过于求可能导致黄金供应"过剩"(矿产金和回收金总量之和减去金币除外的制造需求),在去年高达2,053吨的基础上继续增长.

根据汤森路透GFMS数据,去年全球最终消费用金量高达4,131吨,同比增长了2.4%.(完)