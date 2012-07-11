分析：日本“购岛”计划恐令中日关系再起波折

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京7月10日电（记者 Linda Sieg）---日本首相野田佳彦提出由国家出面购买钓鱼岛的计划，阻止民族主义者--东京都知事石原慎太郎推进其激进的购岛计划，这似乎看来是试图缓解中日关系。

中日经济联系益发紧密，且即将迎来两国外交关系正常化40周年。然而，外交人士称，野田佳彦前述计划可能带来意想不到的结果，中日关系或将重演两年前的紧张局面。

两国国内局势可能助长各自的民族主义意识，使得维护两国关系的难度加大。中国今年面临领导层换届，而日本执政党在计划提高销售税的问题上出现内部分歧。

“双方尽管存在共同的经济利益，但转圜余地都不大，”新加坡国立大学亚洲研究所的高级研究员蓝平儿(Lam Peng Er)称。“他们知道互为最重要的经济伙伴之一，但他们也都面临无法忽视的国内政治因素。”

野田佳彦上周六表示，日本中央政府正考虑购买钓鱼岛。作为保守派政客，他已经将日本的外交重心从发展亚洲关系转回到美日安全关系。

日本、中国大陆及台湾都声称对钓鱼岛享有主权，这片海域拥有丰富的渔业资源，并可能拥有非常可观的油气储量。

在野田佳彦发表上述评论的几个月前，石原慎太郎首次提出由东京都政府买入钓鱼岛。日本称这三座小岛由日本国民私人所有，并租借给中央政府。

现今79岁的石原慎太郎已经为购岛筹集了13亿日元（1,633万美元）捐款。

东京大学教授高原明生(Akio Takahara)称，“野田佳彦的意图并非令局势升级，而是相反，他想要稳定局势。”

然而，一些日本分析人士对野田佳彦的动机提出质疑。“也许他试图以惹怒中国为代价，期望换取国内民众的支持，”索菲亚大学（Sophia University）教授中野晃一(Koichi Nakano)表示。自从去年9月就任首相以来，野田佳彦的支持率目前已经跌破30%。

姑且不论其实际意图，专家认为，野田佳彦的购岛计划最终可能导致中日紧张关系升级，而非得到缓和。

“当然，这取决于中国作何反应，”位于东京的世界和平研究所的北冈伸一(Shinichi Kitaoka)称。“我认为中国政府不想将其政治化……但是他们难以抵御民众的呼声。”北冈伸一认为野田佳彦并非要挑战中国的立场。

2010年，中日两国关系骤然转冷，当时一艘中国渔船与日本的巡逻船在钓鱼岛海域发生碰撞，日方随即拘捕了中方船长。

中国之前称石原慎太郎的购岛计划是非法的，而对野田佳彦当下的计划也迅速加以谴责。

中国媒体发表了一系列措辞强硬的社论和评论文章，中国政府显然面临国内民众压力，民众希望政府不只要口头表达愤怒，更要采取坚定的行动。

钓鱼岛争端是否会再次导致两国经济关系骤冷，目前仍难断言。

“尽管时值两国邦交正常化40周年，眼下却缺乏和谐氛围，”一名接近野田佳彦的日本议员称。“紧张关系很可能继续。”（完）