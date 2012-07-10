〔欧元区金融〕意大利银行业5月民间部门存款增加,但对企业放贷减少

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透米兰7月10日电---意大利央行周二公布的数据显示,意大利银行业5月民间部门存款增加,不过对企业放贷减少.
5月存款按年增加2.1%,高于4月增幅1.8%.这显示意大利储户并未像其他国家储户一样将资金取出.
不过意大利央行称,5月对企业放贷减少0.4%,前月为增加1.3%,因危机开始影响信贷.
对民间部门的放贷总额增速放慢,5月按年增加0.7%,4月为增加1.7%.
意大利银行业5月不良贷款比率从上月的14.6%升至15.1%.(完)
--编译 杜明霞; 审校 高琦
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。