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债券 | 2012年 7月 10日 星期二 17:19 BJT

〔欧元区金融〕意大利银行业5月民间部门存款增加,但对企业放贷减少

路透米兰7月10日电---意大利央行周二公布的数据显示,意大利银行业5月民间部门存款增加,不过对企业放贷减少.

5月存款按年增加2.1%,高于4月增幅1.8%.这显示意大利储户并未像其他国家储户一样将资金取出.

不过意大利央行称,5月对企业放贷减少0.4%,前月为增加1.3%,因危机开始影响信贷.

对民间部门的放贷总额增速放慢,5月按年增加0.7%,4月为增加1.7%.

意大利银行业5月不良贷款比率从上月的14.6%升至15.1%.(完)

--编译 杜明霞; 审校 高琦

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