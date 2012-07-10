〔中国债市〕现券续显暖,6月进口欠佳致经济基本面偏弱预期难改

路透北京7月10日电---中国银行间债市周二现券继续显暖.市场人士表示,虽然6月贸易顺差创近三年半来新高,但进口欠佳凸显内需仍疲弱,致市场基本面偏弱预期难改,现券得以继续走强;机构在纠结中,继续等待基本面和政策面的进一步指引.

"现券收益率缓慢往下,经济预期不好,"北京一国有银行交易员称,"后市走势,分歧也比较大,说不清到底经济是仍在探底呢,还是触底反弹了."

他进一步指出,这种纠结的情况近年来都比较少见,最简单的操作逻辑或最有效,即高抛低吸.

北京另一国有银行交易员则表示,当前无论是利率债还是信用债,绝对收益率都处于历史偏低水平,但货币政策仍在放松的进程中,一方面有资金要运用出去,另一方面有未来收益更低的风险,故一级发行市场"不温不火",但仍能维系.

中国6月出口同比超预期增长,暗示外贸并没有想像中那么悲观.尤其当月贸易顺差突破300亿美元,创下近三年半最高水准,表明经济稳增长的正面力量在增强.但当月进口同比增速降至个位数,凸显内需萎靡.受访学者和分析师对贸易数据解读各异,金融市场反应普遍悲观.[ID:nSB1657382]

中国通胀水平迅速回落,为降息等政策持续出台留下空间.在此预期下,新债投标者为求风险补偿要求更高绝对收益水平,使得国开行周二招标的五年期浮息债中标利差远超预期;而同时招标的农发行七年期固息债中标利率则符合预期.[ID:nSB1657498]

剩余期限约9.88年的固息国债120009最新收益率双边报价CN120009=CFXM收报3.28%/3.23%,上日尾盘为3.29%/3.25%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

----------------------------------

今日 2.3407 3.3266

上日 2.3564 3.3554

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.5745/2.5209

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.2209/2.1673

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 2.7956/2.7322 (完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>