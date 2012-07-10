(重温稿)《中国新债预测》七年续发国债收益率预测均值3.03%,接近二级市场水平

* 招标品种: 今年第10期七年品种续发

* 招标金额: 300亿元人民币

* 招标时间: 周三(11日)上午9:30-10:30

* 受访人数: 9位(银行、券商、保险)

* 预测区间: 2.97%-3.09%

* 预测均值: 3.03%(按各家机构预测值平均)

路透上海7月10日电---中国财政部周三将续招标发行七年期国债.路透调查显示,中国经济持续疲弱,通胀下行,降准及降息等宽松政策预期加强,对国债需求应有所激励.但因七年期国债收益率仍相对较低,较难吸引逐利机构,整体需求将呈中性,料该期债中标收益率接近二级水平,均值落在3.03%.

北京一券商交易员表示,虽然七年期国债收益率已深跌,但如后续降准降息等政策得以落实的话,收益率再次下跌的可能性仍然很大.在这样的时间窗口,投资者愿意介入本期新债.得益于流动性趋松,机构买券的资金也更加充裕.

"首先现在的资金面稳定,其次,(后续)降准降息在预期中,虽然七年国债(收益率)已经很低,但如果真的降(准/息)了,收益率还有部分下行空间,所以估计有机构会拿的."他并称.

但是上海一银行交易员也指出,夹在热点券种五年和10年期国债中间,七年期国债一直以来面临需求不济的尴尬局面,造成自身流动性较弱.而其收益率经过前期大幅回调后,配置价值也明显削弱,这些都将无法满足对收益和流动性要求高的机构.

"七年和五年(国债)的收益率很接近了,那我还不如买五年的,久期更吸引人;而10年国债流动性好,又是主要品种,所以七年国债的地位其实很尴尬."他并称.

中债登银行间市场固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,七年期品种收益率报在3.04%.二级市场上,2012年第10期国债120010券最新双边报价tCN120010=CFXM为3.0500%/2.9900%.

中国银行间市场质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周二延续小跌走势.流动性在平稳中有转暖的迹象,而今日公开市场逆回购操作较上周明显缩量,亦预示资金面或在逐步向好.[ID:nSB1657488]

中国6月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.2%,创29个月新低;当月PPI同比下降2.1%,亦创下31个月最低.央行此前已于上周五(6日)起不对称降息,其中一年期存款基准利率下调0.25个百分点至3%,一年期贷款基准利率下调0.31个百分点至6%,为今年来第二次降息.

明日招标的该期新债采用多种价格(混合式)招标方式,标的为价格.全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束后,有权追加当期国债.

该期国债竞争性招标时间为7月11日上午9:30-10:30,7月12日开始续发行,7月16日续发行结束,续发行部分从7月18日起与原发行部分合并上市交易.

续发行国债招投标当天,2012年第10期国债CN120010=CFXS停止交易一天.续发行部分的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与第10期国债相同.从2012年6月7日开始计息,票面利率3.14%,按年付息.(完)