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债券 | 2012年 7月 10日 星期二 17:31 BJT

〔标题新闻〕推迟批准ESM或导致金融市场动荡,损及市场对欧盟决策能力的信心--德国财长

注:ESM为欧洲稳定机制(European Stability Mechanism).

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nB4E8HB00R]

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