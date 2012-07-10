更正:〔伦敦美债〕美联储放宽政策预期支撑公债价格持稳,标债供应限制涨幅

(更正:因译文有误,内文第二段改为"10年期美国公债收益率",非"美国公债期货收益率")

路透伦敦7月10日电---美国公债周二在欧洲盘中持稳,受美国联邦储备理事会(美联储,FED)将进一步放宽政策的预期支撑,但本周标债供应较多,限制公债短期涨势.

10年期美国公债收益率(殖利率)US10YT=RR涨幅接近1个基点,报1.52%,公债期货TYc1跌3/32至134-29/64.周一10年期和30年期美国公债收益率双双跌破6月中旬以来的交投区间.

上周公布的美国就业报告逊于预期,令美联储进一步采取宽松政策的猜测升温.

路透调查显示,由于6月美国就业数据再度不及预期,美联储推出新一轮货币刺激政策以提振经济的机率加大.16家初级交易商的预测中值显示,美联储第三次通过大规模购债而扩张资产负债的机率为70%.6月20日路透对17家初级交易商进行的类似调查的预测中值显示,推出第三轮量化宽松的机率为50%.[ID:nSB2025931]

"卖短买长(扭转操作,twist operation)带来的契机延续,而这利好公债收益率(殖利率),"一名交易商称,"加上欧洲央行将存款利率调整为零,我们或将看到一些资金流入较短期美国公债,尽管存在外汇风险."

美联储周三将公布6月会议记录.此份记录或将显示该央行在采取更多宽松举措上的倾向程度有多高.

中国外需改善而内需疲软,推动6月外贸顺差猛增至三年半来最高.下半年外贸有望延续整体回暖态势,但仍有赖于外部形势的稳定和国内投资的加速.[ID:nSB1657382](完)

--编译 梁睿雪/许娜;审校 丁琦/杜明霞

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