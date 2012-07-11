(重温稿)〔台湾货币市场〕短率高位略上移,存单到期量少令资金分配不均

* 短率区间高位略上移

* 票券商缺口不大

记者 李盈蒨

路透台北7月10日电---台湾银行间短率周二区间高位上扬.由于央行存单到期量少,银行间资金水位多寡不均,调拨难度随之增加,并微幅垫高拆款成交区间高档,整体市场稳中带紧.

资金调度人士表示,自提存期初以来便见各家金融机构资金多缺不一,且继上日1,000亿台币的一年期存单交割后,不均情形更形严重.本地银行在拆出方面,态度仍然较为保守,拆入方需以偏高利率成交.惟外商银行尚有余钱可供调度,以到期续作为多.今日隔夜、一周金融同业拆款利率区间高位较上日扬升1-2基点.

"银行先报央行存单和回补积数,很少人愿意拆出."一票券商交易人士称.

隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.506%,上日收在0.507%;区间在0.388-0.72%,上日为0.388-0.70%.

一周(2-7天)拆款区间则在0.506-0.76%,上日在0.506-0.75%.

**短票利率持平**

短票方面,市场人士表示,今日于发票量平平,票券商缺口并不大,而且银行间尚有买票需求,场上供需有序令成交利率持稳于既有水准.

今日银行间30天内短票主要成交利率在0.85-0.87%,与大型公股银行成交在0.87%,均同于上日.

台湾央行周二共发行526亿台币存单,相较存单到期金额194亿,存单发行余额增加332亿.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期共1兆416.3亿台币,接下来依序为周三2,664.5亿、周四957.5亿及周五3,029.8亿.

拆款中心资料PIBC显示,周二当日超额准备为负288亿台币;累计超额准备为负1,656亿台币,加计前期1%的超额准备为负1,055亿台币.

**公债RP利率持稳**

公债同业附买回(RP)利率则是持稳.目前处于月初资金充裕状态,且近期券商在债市交易金额不大,供需堪称平顺.

一券商资金调度人士指出,今日无论寿险与投信都小有资金.惟月中之后上市公司将因应现金股利发放自市场抽钱,届时市况才会比较紧张.

一外商银行交易主管则称,寿险端资金多缺不一,感觉市况略偏紧,但RP利率没有变动.

今日公债10天期附买回利率同于上日,主要成交区间落在0.73-0.75%间.

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