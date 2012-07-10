(重温稿)〔中国经济〕稳增长重在促投资合理增长,并需注重投向和结构--总理

中国汇市：人民币早盘缩量下跌，区间低买高卖思路提振客盘购汇需求
路透上海2月17日 - 人民币兑美元即期周五早盘缩量下跌，中间价则大涨逾170点至逾三周新高。交易员指出，客盘一改前几日的结汇偏多状况，转为略偏购汇，区间低买高卖继续主导市场，料短期继续在6.85-6.90元区间宽幅波动。
* 稳增长既是当务之急,亦是长期任务--总理
* 当前重在促进投资合理增长
* 投资要注重投向、结构、质量和效益
* 要特别注意完善结构性减税
路透北京7月10日电---中国经济下行压力不减,"稳增长"任务仍显任重道远.国务院总理温家宝周二表示,稳增长不仅是当务之急,而且是一项长期的艰巨任务;而在稳增长政策中,当前重要的是促进投资的合理增长.
中国政府网刊登新闻稿称,温家宝在经济形势座谈会上并指出,在促进投资当中,非常紧要的是要注重投向、注重结构、注重质量和效益;要重视对新技术研发和新兴产业的支持;同时,稳增长还要与财政、金融、企业及其他方面的改革结合起来.
为抑制经济下行,稳定经济增长,中国今年以来连续两次下调存准及两次降息,同时采取扩大政府投资,刺激消费等一系列政策.
温家宝并称,实施积极的财政政策,当前要特别注意完善结构性减税,扩大营业税改增值税试点范围,减少流通环节税收和费用,减轻小微企业税负.
有专家表示,当前中国基础设施主干线建设已经基本完成,新的支线建设普遍面临使用率偏低问题,同时传统的制造行业已经普遍出现产能过剩,投资回报率也在显着下降.
兴业银行首席经济学家鲁政委认为,目前工业增加值仍处于下跌区间,未来物价能否回升取决于刺激政策对增长的实际带动程度.
中国6月CPI同比增幅跌至"2时代",同比增长2.2%,并创下近两年半低点.在去年一度被称为"猛虎"的物价终于不再凶猛,为货币政策放松提供空间同时,亦为资源价格改革进一步推进带来契机.
而今日公布的6月贸易数据显示,虽然当月贸易顺差创下三年半新高,但疲弱的进口数据亦凸显内需萎靡,金融市场作出负面反应.[ID:nSB1657382](完)
--发稿 赵红梅; 审校 林高丽
路透上海2月17日 - 人民币兑美元即期周五早盘缩量下跌，中间价则大涨逾170点至逾三周新高。交易员指出，客盘一改前几日的结汇偏多状况，转为略偏购汇，区间低买高卖继续主导市场，料短期继续在6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透上海2月17日 - 以下为路透整理的人民币汇率变动情况一览: 国际清算银行(BIS)最新公布，1月人民币实际有效汇率指数升0.51%至123.44，创八个 月新高，上月修正后为升1.00%。国际清算银行在公布当期数据时，会对历史数据进行修正 。 同时1月人民币名义有效汇率指数降0.08%至118.46，结束此前连续三个月的上涨，上月 修正后为升0.80%。 **国际清算银行(BIS)公布的有效汇率** 实际有效汇 实际环比 名义有效汇 名义环比 率 率 2017年1月 123.44 0.51% 118.46 -0.08% 2016年12月 122.81 1.00% 118.55 0.80% 2016年11月 121.59 0.56% 117.61 0.33% 2016年10月
路透上海2月17日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，1月人民币实际有效汇率指数升0.51%至123.44，创八个月新高，上月修正后为升1.00%。