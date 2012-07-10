(重温稿)〔中国经济〕稳增长重在促投资合理增长,并需注重投向和结构--总理

* 稳增长既是当务之急,亦是长期任务--总理

* 当前重在促进投资合理增长

* 投资要注重投向、结构、质量和效益

* 要特别注意完善结构性减税

路透北京7月10日电---中国经济下行压力不减,"稳增长"任务仍显任重道远.国务院总理温家宝周二表示,稳增长不仅是当务之急,而且是一项长期的艰巨任务;而在稳增长政策中,当前重要的是促进投资的合理增长.

中国政府网刊登新闻稿称,温家宝在经济形势座谈会上并指出,在促进投资当中,非常紧要的是要注重投向、注重结构、注重质量和效益;要重视对新技术研发和新兴产业的支持;同时,稳增长还要与财政、金融、企业及其他方面的改革结合起来.

为抑制经济下行,稳定经济增长,中国今年以来连续两次下调存准及两次降息,同时采取扩大政府投资,刺激消费等一系列政策.

温家宝并称,实施积极的财政政策,当前要特别注意完善结构性减税,扩大营业税改增值税试点范围,减少流通环节税收和费用,减轻小微企业税负.

有专家表示,当前中国基础设施主干线建设已经基本完成,新的支线建设普遍面临使用率偏低问题,同时传统的制造行业已经普遍出现产能过剩,投资回报率也在显着下降.

兴业银行首席经济学家鲁政委认为,目前工业增加值仍处于下跌区间,未来物价能否回升取决于刺激政策对增长的实际带动程度.

中国6月CPI同比增幅跌至"2时代",同比增长2.2%,并创下近两年半低点.在去年一度被称为"猛虎"的物价终于不再凶猛,为货币政策放松提供空间同时,亦为资源价格改革进一步推进带来契机.

而今日公布的6月贸易数据显示,虽然当月贸易顺差创下三年半新高,但疲弱的进口数据亦凸显内需萎靡,金融市场作出负面反应.[ID:nSB1657382](完)