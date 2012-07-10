〔东南亚股市〕多数收高,新加坡和泰国股市领涨

路透曼谷7月10日电---大多数东南亚市场周二在清淡交投中上涨,其中新加坡和泰国股市升逾1%,因对于欧债危机的担忧减轻.
新加坡股市海峡时报指数.FTSTI收高1.2%,扳回一部分周一的跌幅.泰国股市.SETI上涨1.5%,从前两日的跌势中反弹.
马来西亚股市.KLSE和印尼股市.JKSE分别上涨0.3%和0.6%.菲律宾股市.PSI则下跌0.5%.越南股市.VNI下跌0.7%.
地区股市整体交投相对清淡,稍早数据显示中国内需低迷.
-中国海关周二公布,6月出口同比增长11.3%,优于预期;但进口明显逊于预期,同比仅增6.3%.[ID:nSB2027405]
1045GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 2964.62 35.54 +1.21 +12.03 2646.35
马来西亚 .KLSE 1624.29 3.98 +0.25 +6.11 1530.73
泰国 .SETI 1204.42 17.47 +1.47 +17.47 1025.32
印尼 .JKSE 4009.68 24.63 +0.62 +4.91 3821.99
菲律宾 .PSI 5240.28 -23.46 -0.45 +19.86 4371.96
越南 .VNI 405.39 -2.73 -0.67 +15.32 351.55
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(完)
--编译 田建华; 审校 王洋
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