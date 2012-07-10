〔国际油市〕亚洲柴油升水飙升至15个月高位,供应受限且多头买入

路透新加坡7月10日电---周二亚洲低硫原油升水飙升至15个月高位,因在该地区炼厂检修之际,交易商愿意为有限的船货支付高价.
路透数据显示,10ppm柴油现货升水大涨0.25美元至每桶较指标新加坡报价高出4.25美元,为2011年4月以来最高.其他品级柴油升水也升至1月以来最高.
数据还显示,7月和8月互换价差也升至六个月高位.
衍生品市场成交也活络,周二215万桶易手,为去年7月以来最高.
"在供应受限之际又有来自一些大公司的多头买盘,"新加坡一中质馏分油交易员称.其指的是周二维多、中石油和壳牌集团的买盘.
壳牌和BP等大型油企,一直在现货市场积极寻找并买入船货.
壳牌还计划,对新加坡日产能50万桶的炼厂进行部分检修,定于7月初开始为期一个月.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货航煤/煤油 JET-SIN 114.31 -0.13 -0.11 114.44
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 114.20 0.19 0.17 114.01
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 115.60 0.09 0.08 115.51
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 116.66 0.20 0.17 116.46
7月柴油互换 GOSGSWMc1 114.00 0.03 0.03 113.97
8月柴油互换 GOSGSWMc2 113.35 -0.14 -0.12 113.49 (完)
--编译 田建华;审校 王洋