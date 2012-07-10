〔国际油市〕亚洲燃料油现货价差触及一个月低点,因人气低迷

路透新加坡7月10日电---亚洲燃料油市场现货价差跌至一个月新低,8月/9月跨月价差依旧保持在3.00美元下方,因市场人气仍低迷.
180-cst燃料油现货价差下跌0.10美元至每吨较新加坡现货报价升水2.70美元的一个月新低,380-cst燃料油现货价差则持平于一个月低点每吨2.50美元.
买卖单在实货交易窗口中的分布仍很宽,不过有两笔180-cst燃料油和一笔380-cst燃料油交易达成.
交易员预计未来市场将依旧低迷,因对船用燃料油的需求放缓,下个月从西方至亚洲的套利船货数量料也不低.
新加坡船用燃料油销售于5月达到峰值,触及近400万吨的纪录高位.6月销售预计也将保持在高位."我认为6月将在这个水准附近,如果不是更高的话,"一位消息人士称.
预计新加坡6月船用燃料油销售数据将在本周末公布.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货180CST燃料油 FO180-SIN 600.05 -3.30 -0.55 603.35
现货380CST燃料油 FO380-SIN 589.05 -3.40 -0.57 592.45
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 597.00 -2.00 -0.33 599.00
380CST船用燃料油升水 7.95 1.40 21.37 6.55
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 2.70 -0.10 -3.57 2.80
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 2.50 0.00 0.00 2.50 (完)
--编译 王洋; 审校 田建华