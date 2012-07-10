〔美国股市〕开盘上涨,受益于市场围绕欧元区救助基金的乐观预期

路透纽约7月10日电---美国股市周二开盘温和上涨,因市场乐观的预期德国最高法院将批准欧元区新的救助基金,而令最新的救助计划更具灵活性.
道琼工业指数.DJI开盘涨80.68点或0.63%,报12,816.97点;标准普尔500指数.SPX涨8.07点或0.60%,报1,360.53点;Nasdaq指数.IXIC涨18.68点或0.64%,至2,950.45点.(完)
--编译 田建华;审校 王洋
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